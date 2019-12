La Navidad en Esquel no ofrecerá las mejores condiciones climáticas, según pronostica el portal The Weather Channel. La mínima prevista es de 7° C y la máxima de 17° C.

El cielo estará parcialmente cubierto por la mañana y hacia la noche aumentaría la nubosidad, de acuerdo a lo señalado por la web especializada. El viento soplará del sector oeste a una velocidad entre 10 y 15 km/h.