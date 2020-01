1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Bc4 Qh4+ 4. Kf1 b5 $2 {"La movida favorita de

Kieseritzky, alejando al alfil de la casilla f7, ¡pero este contragambito es

malo!"} 5. Bxb5 {"Cuando tuve que jugar esta posición con las negras en una

partida de exhibición temática con Short (Londres 1993), pensé por unos

10-15 minutos y quería abandonar de inmediato. No entendía: ¿por qué se

había entregado el peón?"} Nf6 6. Nf3 Qh6 7. d3 ({"Más enérgica es} 7. Nc3

$1 {, como Short jugó contra mí, luego de} g5 8. d4 Bb7 9. h4 Rg8 10. Kg1

gxh4 11. Rxh4 Qg6 12. Qe2 Nxe4 13. Rxf4 f5 14. Nh4 Qg3 15. Nxe4 {, las negras

finalmente abandonaron".}) 7... Nh5 $6 ({Mejor era} 7... Bc5 8. d4 Bb6 9. Nc3

Bb7 10. Bd3 {Anderssen-Pollmächer, Leipzig 1852;} g5 $1 11. h4 Rg8) 8. Nh4 $6 (

{Era más efectivo defenderse de ...Cg3+ con} 8. Rg1 $1 {amenazando g4, tras}

Qb6 9. Nc3 c6 10. Bc4 {la ventaja blanca es abrumadora.}) 8... Qg5 9. Nf5 c6 $6

(9... g6 {"debió jugarse, sin miedo a} 10. h4 {por} Qf6 11. Nc3 c6 12. Ba4 (

12. Bc4 $2 d5) 12... Na6 $1 13. d4 Ng3+ 14. Nxg3 fxg3+ 15. Qf3 Qxd4 16. Bb3 f6

{con una partida poco clara".}) 10. g4 $2 (10. Ba4 {era mejor.}) 10... Nf6 11.

Rg1 $1 {"Un hermoso sacrificio intuitivo de alfil".} cxb5 $2 ({Lo mejor era}

11... h5 $5 12. h4 Qg6 13. g5 Ng4 14. Ba4 (14. Bxf4 d5 $1) 14... d5 15. Qe1 $1

dxe4 16. Qxe4+ Kd8 17. Nd4 {"con una partida aguda".}) 12. h4 Qg6 13. h5 Qg5

14. Qf3 {Amenaza 15.Axf4.} Ng8 15. Bxf4 Qf6 (15... Qd8 16. Nc3 {"era

igualmente malo".}) 16. Nc3 Bc5 $2 ({Era mejor} 16... Bb7) 17. Nd5 (17. d4 $1 {

y luego Cd5 era mucho más sencillo".}) 17... Qxb2 18. Bd6 $6 {"El comienzo de

una combinación brillante, cuya corrección es, no obstante, dudosa" (Euwe).}

({Ganaba} 18. d4 Qxa1+ ({o} 18... Bf8 19. Nc7+ Kd8 20. Re1 {ganando.}) 19. Kg2

Qb2 20. dxc5 Na6 21. Nd6+ Kf8 22. Be5 Qxc2+ 23. Kh3 f6 24. Nxf6 {etc.}) 18...

Bxg1 $2 ({Como lo señaló Steinitz, era imperativo jugar} 18... Qxa1+ 19. Ke2

Qb2 $1) 19. e5 (19. e5 {con la amenaza} -- 20. Nxg7+ Kd8 21. Bc7# {.}) 19...

Qxa1+ 20. Ke2 {Y las negras abandonaron. La partida es recordada por:} Na6 21.

Nxg7+ Kd8 22. Qf6+ $3 {"El espectacular y concluyente sacrificio".} Nxf6 23.

Be7# 1-0