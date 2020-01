Ingram se reunió con Bomberos Voluntarios de Trevelin

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, se reunió con la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios y del Cuerpo Activo. El encuentro, que contó con la presencia de los secretarios de Coordinación de Gabinete Municipal, Silvia Zalazar y de Gobierno, Belarmino Álvarez, fue la continuidad de uno similar desarrollado antes del inicio de la actual gestión municipal.

“Se nos informó respecto a la actual situación financiera de la institución, en particular en lo referido a los altos costos operativos que tienen los bomberos y la preocupación por la reiteración de incendios en la zona del Parque Industrial, en particular en el sitio del ex basurero”, señaló Álvarez. “El intendente comunicó que la Secretaría de Ambiente trabaja sobre esa cuestión”, agregó.

Otro tema abordado, es la preocupación por la medida de fuerza que lleva adelante personal de las brigadas de lucha contra incendios forestales. “Ellos entienden, y nosotros coincidimos, en que es algo delicado en esta época del año. Nos señalaron que en caso de incendio rural, si no hay viviendas en riesgo, Bomberos sólo actúa en colaboración de las brigadas. Pero ante un incendio grande no se cuenta con los recursos suficientes para abordarlo sólo”, puntualizó el funcionario.

DEUDA DEL ESTADO

Otro pedido que realizaron las autoridades bomberiles es que se gestione el pago de una deuda que mantiene el Gobierno Provincial. Explicaron que está pendiente hace dos años y aseguraron que en su momento entregaron la documentación al exintendente, Omar Aleuy, para que se haga la gestión ante Provincia, pero no tuvieron respuestas. Ingram se comprometió a llevar adelante esa gestión y promover un encuentro entre autoridades provinciales y la institución.

RED INTERINSTITUCIONAL

Álvarez adelantó que organizarán una reunión con autoridades de organismos que podrían tener intervención ante eventuales situaciones de emergencia, como por ejemplo Bomberos Voluntarios, Defensa Civil de Provincia, Hospital de Trevelin, Policía Provincial, entre otros. “La idea es tener cuanto antes armado un primer protocolo, que luego podemos ir mejorando, pero para estar preparado y dar respuestas cuando surja”, concluyó.