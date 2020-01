ATE se manifiesta en la Ruta 259

La Seccional de ATE en Esquel, mantiene un reclamo y panfleteada en la Ruta 259 a pocos kilómetros del ingreso a la ciudad cordillerana.

La medida, se realiza en reclamo del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), salarios y cumplimiento de acuerdos paritarios.

Félix González : "Comenzar el año de esta manera no es nada positivo pero tenemos que hacerlo. Es la herramienta para mostrarle al gobierno el rechazo a la manera como están actuando. No ha habido diálogo con autoridades "

Carlos Calderero: "Definiremos en asamblea cerca del mediodía como seguiremos con la medida. Si no hay respuestas del gobierno veremos como seguir. No se descarta un corte de ruta, no tenemos fecha de cobro".

Por otro lado, unos 40 trabajadores viales se dirigen al centro de la ciudad de Esquel, donde reclamarán por las mismas cuestiones en la intersección de 25 de mayo y Rivadavia.