Viales se movilizaron en el centro de Esquel

Sitravich se concentró en 25 de Mayo y Rivadavia para luego marchar por el centro de Esquel. Los trabajadores viales fueron acompañados por otros sectores de empleados públicos y jubilados de la provincia.

Con mensajes contra el gobernador, Mariano Arcioni, y haciendo especial hincapié mediante cánticos y carteles contra la megaminería, el reclamo volvió a visibilizarse. Buena parte de los activos aún no percibió el medio aguinaldo de diciembre, además de no conocerse el cronograma de pago de los haberes de diciembre.

"Nosotros nunca abandonamos la lucha. Tenemos promesas incumplidas", enfatizó Juan Chaura, secretario general del sindicato de los viales cuando tomó la palabra. Reclamó que "antes de las elecciones hacían propuestas superadores y prometían una provincia ordenada. Al mes no podían pagar los sueldos".

"Estamos cansados. Los viales apostamos al diálogo, pero estamos cansados de mentira. ¿Tenemos que salir a cortar la ruta de vuelta y pelearnos con nuestros vecinos?", subrayó Chaura.

"El 80% de las personas son estatales en nuestra zona, si no cobramos no funciona nada", consideró. El dirigente sindical cerró dejando en claro que "hoy estamos desorganizados pero porque estamos comenzando" y señaló que las medidas de fuerza pueden recrudecerse si la situación no cambia. "No nos vamos a arrodillar ni a callar con nadie. Si no hacen las cosas bien esto no va a terminar acá. El pueblo organizado tiene fuerza", manifestó.