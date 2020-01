El Horcón: Difícil panorama educativo en el nuevo año

Para la educación pública de Chubut, el año no comenzó con buenos augurios. El inicio de clases está en dudas si el gobierno no cumple los compromisos asumidos, esto ya lo habían anunciado los gremios docentes desde diciembre pasado, por lo que podemos decir que no hay sorpresas.

Estamos asistiendo a un proceso de desmantelamiento de la Educación Pública. El impacto negativo que ha causado la no-política en la educación pública tiene sus frutos en generaciones de jóvenes impedidos de insertarse en el mercado laboral por no contar con los recursos que el conocimiento exige.

La precarización educativa a la que asistimos no se reduce solo a pago de haberes, hay una falta de visión y acción política y de gobierno que minimiza o no sabe ver el daño que se está infringiendo a la sociedad en general.

Por ejemplo, en Chubut mientras los nuevos legisladores están preocupados y ocupados en qué despacho ocuparán al asumir este nuevo periodo, nadie está pensando que en la provincia hace muchos años no se realizan concursos para los cargos de directivos docentes. No muy diferente es en la legislatura nacional, “ese despacho” del nuevo diputado se transforma en una cuestión de “honor”, mientras se nombran asesores que no siempre tienen experiencia ni conocimientos para aportar o investigar de qué forma paramos de dañar el sistema educativo y con ello a toda la sociedad argentina.

Las familias de nuestra provincia, con hijos en edad escolar, están ante un panorama de incertidumbre en el cual enfrentan la real posibilidad que, nuevamente, este año lectivo, no tenga ni la calidad ni la cantidad de días de clases necesarios para cada curso. Lo peor: no hay ningún indicio que se esté trabajando para que este escenario, de una vez, cambie hacia una proyección educativa como política de estado inclusiva y acorde a la demanda de conocimiento actual donde no basta con solo leer y escribir sin apenas entender un texto; realidad de muchos jóvenes sin oportunidades y desplazados del sistema.

Para empezar, es necesario que se cumplan los días de clases estipulados. Al menos en ese aspecto (no menor), en Chubut, debe haber un compromiso político de que así sea. La sociedad chubutense lleva demasiado tiempo con derechos y servicios vulnerados.

CHISTECITO DE YAPA

–¿Qué estudias?​

–Seré reparador de personas rotas que se están muriendo…​

–¿Medicina?.​

–Es una forma profana de decirlo…