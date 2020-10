Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 1 de octubre en Esquel el cielo estará parcialmente nublado. Se espera una máxima de 8° C y mínima de -2° C.

Si bien irá en disminución la velocidad del viento que se prevé para hoy en comparación a la jornada de ayer, el pronóstico advierte una importante probabilidad de nevadas a la noche.

Mañana la temperatura seguirá en valores similares y a partir del fin de semana se registraría un lento ascenso.