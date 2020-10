Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 15 de octubre en Esquel el cielo estará soleado y con excelentes condiciones climáticas.

La máxima llegará a 25° C y mínima será de 6° C. No habrá viento fuerte y será un día espectacular para disfrutar al aire libre.

Viernes y sábado se presentarán similares, pero desde el domingo se produce un marcado descenso de los valores y se esperan precipitaciones.