El fin de semana se desató una polémica en torno al Esquel Rugby Club. Se hicieron públicas denuncias en redes sociales sobre la realización de algún partido con presencia de gran cantidad de personas.

Al respecto, el presidente de la institución, Juan Cruz Lagos, aclaró: "Es cierto que había mucha gente en la cancha pero también es cierto que estaba todo bajo un estricto cumplimiento del protocolo por el que estamos habilitados a funcionar". "Hemos tenido el privilegio de ser de los primeros clubes de la Patagonia en habilitar, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel de la Unión Argentina de Rugby. Estamos habilitados por la UAR, la Unión de los Lagos del Sur y el COEM de Esquel. Cumplimos con el triple requisito para poder estar habilitados y ejercer nuestro deporte", remarcó.

"Esto tiene determinadas restricciones, no pueden ser grupos mayores de 10 y hay toda una serie de normas. Por eso de afuera se ve como si hubiera mucha gente", señaló Lagos. En este sentido, detalló: "Había un grupo de chicas en un sector de la cancha, en otro estaban los infantiles, los juveniles, los veteranos. Había algunos padres en las gradas, todos con barbijo y el distanciamiento social requerido".

El titular del Esquel Rugby Club aseguró: "Entiendo la crispación social que hay, los amigos del fútbol están enojados porque no les habilitan para jugar. Conozco la situación y estoy en contacto con Walter Torres de Independiente y Milton Reyes de Belgrano. Estoy al tanto de la desesperación que hay por la contención de que los chicos estén en la cancha". Sin embargo, advirtió que "no nos tenemos que pelear entre los habilitados y los no habilitados, en todo caso deberemos trabajar mancomunadamente para que los puedan habilitar a ellos".

Sobre otro de los puntos cuestionados, en torno a una falta de intervención policial, desmintió: "Se dijo que son los ricos y la policía no iba. La policía fue y se les mostró que estábamos trabajando conforme al protocolo, vieron la documentación, que estaba todo en orden y se retiraron". "Los invito a que vengan al club, que vean que tenemos más de la mitad de los chicos becados, que hay todos los niveles socioeconómicos. No tendría nada de malo que tuviéramos un segmento social pero no es así. Nos vemos en la obligación de salir a ponerle un poco de luz a esto", consideró el dirigente.

"No estábamos jugando al rugby, hace meses que no se juega al rugby. Hacemos movimientos que no implican contacto físico estrecho".

"Le hacemos saber a la comunidad que estamos respetando la reglamentación e invitamos a los amigos del fútbol para que se acerquen y vean que estamos funcionando en orden. Nos encantaría de todo corazón que los puedan habilitar a ellos también", enfatizó Juan Cruz Lagos. Destacó que el espacio con el que cuentan es amplio y lo utilizan prácticamente en su totalidad para que no se produzcan grandes aglomeraciones. "No podemos hacer el famoso tercer tiempo que es la esencia de nuestro deporte y lo respetamos", añadió.

"No se jugó ningún partido, no se permite el contacto físico, el scrum, ni el line porque podrían producir el contagio según la gente que sabe. Nosotros tratamos de respetar la normativa y reglamentación que se nos ha impuesto", concluyó Lagos.