Durante las últimas horas, un rumor sobre un cumpleaños con importante cantidad de personas recorrió la ciudad. En sintonía, este jueves, autoridades de salud confirmaron que hay 20 personas del área de salud que están aislados como contactos estrechos.

Ante esta situación, el Director del Área Programática Esquel, Dr. Roberto Alonso expresó: "La verdad que desconozco. Un profesional de salud es un ciudadano más. Como vemos el mal comportamiento de muchos ciudadanos, el profesional de la salud es un ciudadano mas. No tenemos conocimiento de que realmente sea así. No podemos juzgar porque no tenemos conocimiento y cae en la responsabilidad de cada uno".

Por otro lado, sobre una posible teoría, Alonso indicó: "El último paciente positivo se encontraba hospitalizado y han sido contactos estrechos por asistencia al paciente. No tenemos ningún personal de salud con síntomas. Están aislados por contactos estrechos. En este caso, el paciente internado no estaba internado como caso sospechosos de Covid y posiblemente no se utilizó bien el equipo de protección personal",