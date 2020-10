Los policías retirados volvieron a manifestarse hoy en Esquel para pedir el pago de los haberes atrasados y el aguinaldo. Tras concentrarse en la Plaza San Martín, Carlos Beovidez expresó: "Estamos muy indignados, estamos abandonados".

"El Instituto de Seguridad Social y Seguros no está cumpliendo, el dinero de las personas en actividad no va a la caja jubilatoria y están violando el estatuto", reclamó Beovidez que destacó que presentaron una nota en este sentido. "Podrían pedir al Banco del Chubut que retenga ese dinero para poder pagarnos a nosotros", sostuvo.

Agregó que "nosotros tenemos 30 años de servicio, es el dinero que nos hemos ganado". Rechazó la posibilidad de que el gobierno provincial pague octubre y queden en deuda parte de agosto y la totalidad de septiembre, además del SAC: "La provincia es nuestra, ellos son administradores y no nos van a presionar si tienen otro negocio atrás".

"Nosotros no pedimos aumento, pedimos que regularicen esta deuda".

Beovidez comentó que se sienten "totalmente ignorados". "Hace 10 años que me retiré, por un disparo quedé hipoacúsico y no pude usufructuar 3 o 4 licencias. Tiene dictamen favorable y hace 10 años estoy esperando que me paguen", ejemplificó.

Por otro lado, diferenció a Federico Massoni, ministro de Seguridad, y al jefe de Policía, Miguel Gómez. Afirmó que tanto ellos "como el resto de la plana mayor nos escuchan y se sientan a hablar cara a cara".