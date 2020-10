Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 6 de octubre en Esquel el cielo estará parcialmente cubierto. Será un día frío, con máxima de 9° C y mínima de 3° C.

Hay probabilidad de algunas lluvias que podrían registrarse en especial a partir de la tarde. La jornada tendrá momentos con bastante viento según la previsión.

Mañana será un día similar, con cielo nublado y posible lluvia a la noche. Desde el jueves comenzarán a mejorar las condiciones y se anticipa un fin de semana espectacular.