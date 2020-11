El hecho se registró en la localidad de Epuyén, cuando personal policial realizaba controles preventivos en avenida Los Cóndores, camino al lago, a las 05.10 hs.

En la ocasión, el personal detecta una motocicleta conducida por una joven, acompañada por su novio. Al proceder al control rutinario, la conductora no poseía ninguna documentación habilitante para conducir, no llevaba casco el acompañante y no tenía chapa patente del rodado.

Además, se constató que ambos emanaban aliento etílico, por lo cual se labraron las actuaciones correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito. En ese momento, el masculino se puso violento e incitó a reñir al personal, por lo cual se procede a la demora de ambos, conduciéndolos al nosocomio local, certificando el facultativo médico el estado de ebriedad.

La motocicleta quedó secuestrada.