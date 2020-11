Conesa: "Fue todo muy transparente como el cargo lo merece"

Adriana Conesa se convirtió este martes en la nueva jueza de faltas de Esquel. Luego de finalizado el mandato de Juan Colihueque, cuatro letrados concursaron y la primera en el orden de mérito del jurista, Alberto Binder, y votada por todos los concejales, fue Conesa.

En su primer contacto con los medios de comunicación, la letrada destacó la buena organización del concurso: "Estoy agradecida al Concejo porque toda la instancia de evaluación fue impecable, muy transparente y tengo que hacer un agradecimiento especial a Lorena Anderson que colaboró con todos los postulantes acercándonos ordenanzas y comunicándonos las noticias en tiempo y forma".

"El agradecimiento al Concejo y a las personas que han concursado. Fue todo muy transparente como el cargo lo merece".

También valoró el acompañamiento de "mi familia, mis hijos, mi hermana, mis amigos". "Es un desafío personal muy importante", destacó Conesa.

Asimismo, la nueva jueza de faltas de Esquel contó que no había ocupado cargos públicos y "en la profesión he participado en casi todos los fueros. He tenido más intervención en causas de familia y en causas civiles".