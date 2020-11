Los integrantes del Consejo Directivo del PRO Chubut se reunieron de manera extraordinaria y urgente el viernes 27 de noviembre y analizaron la situación provincial.

Posteriormente emitieron un comunicado en el que cuestionan al gobierno y piden que no se trate el proyecto de zonificación minera en la Legislatura.

“Que la provincia del Chubut viene sufriendo desde hace años una situación de degradación de las instituciones que afecta profundamente el bienestar social de la ciudadanía.

A los innumerables casos de corrupción que atraviesa la provincia, al prolongado retraso en el pago de sueldos a jubilados y empleados públicos, a la imposibilidad de sostener la regularidad de las clases a miles de alumnos, a la profundización de todos estos problemas por la situación pandémica del Covid-19, se le suma una avanzada inconsulta para instalar la megaminería en la provincia.

Ha quedado demostrado que hoy no existe consenso social para avanzar en el tratamiento de este proyecto, y que el gobierno actual, no puede garantizar el cuidado ambiental, no tiene la capacidad de implementar os mecanismos de control y transparencia que amerita el tratamiento de un proyecto de estas características.

Con lo dicho, rechazamos rotundamente el tratamiento, y solicitamos a la Honorable Legislatura del Chubut que retire el proyecto de zonificación minera, toda vez que no están dadas las condiciones mínimas de cuidado ambiental y transparencia institucional”.

Vale recordar que el PRO tiene una representación legislativa. Se trata del madrynense Sebastián López quien integra el bloque de Juntos por el Cambio.