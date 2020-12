El gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, brindó una conferencia de prensa esta mañana en la que dejó claro que no retirará el proyecto de zonificación minera para la meseta chubutense.

Arcioni decidió hablar a raíz de "la acusación por parte de una diputada (Leila Lloyd Jones), que estamos esperando su presencia ante la fiscalía ya que tenemos entendido que la convocaron para que presente todas las pruebas, ratifique o rectifique lo que ha expresado en un audio. Hoy a la mañana hemos visto un video de un diputado (Sebastián López), por lo que escuché fue hace un par de años".

"Quiero dejar bien en claro ante esta situación que el proyecto que enviamos de Desarrollo Productivo va a continuar en la Legislatura para que se de el debate", subrayó el mandatario. "Yo no voy a hipotecar el futuro de nuestra provincia por acusaciones que después se verá si son verdaderas o no, pero sí estoy seguro de que este gobernador, este equipo de gobierno y los diputados que están de acuerdo con esto no son corruptos", enfatizó enérgicamente el jefe de estado provincial.

"No voy a permitir que aquellos que están acostumbrados a viejas prácticas políticas acusen y perjudiquen el futuro de la provincia. No voy a permitir que la acusación de una diputada o un video viejo de un diputado de otro partido, que va a determinar la justicia y es un problema de otro partido, perjudique el futuro de todos los chubutenses".

En este sentido, insistió: "Va a continuar en la Legislatura, se va a dar el debate como corresponde, con la participación ciudadana, con los órganos de control, con todo lo que sea necesario, pero no voy a retirar ese proyecto como se ha insinuado en algunos portales". "Ratifico el proyecto que hemos enviado, tiene mucha elaboración, mucho apoyo técnico, científico, y está sustentado en la honestidad y seriedad de todos los que han intervenido. Yo insisto en que se debata y mejore como debe ser, de cara a la sociedad y con los órganos controlando lo que haya que controlar", continuó.

"Hace más de 10 meses que venimos trabajando en este proyecto y no lo voy a retirar por dos acusaciones irresponsables", afirmó Arcioni. "He escuchado a referentes políticos hablar criticando el proyecto y no lo habían leído", criticó la máxima autoridad provincial, quien también aseguró que es gente "que no ha aportado nada".

"Tengo la fecha y la hora en la que se lo presentamos a cada uno de los intendentes, a universidades, al CENPAT, a la iglesia misma. Presentamos un proyecto con una seriedad nunca antes vista en esta provincia".

"La idea mía es que tengamos el mejor proyecto para los chubutenses, que lleve el tiempo que tenga que llevar y se de la discusión como corresponde. Aporten, es un proyecto integral, jamás la provincia tuvo un proyecto tan superador como el que presentamos", resaltó. "Den el debate de cara a la sociedad, no hay nada que esconder. Ese proyecto se presentó por la puerta grande", remarcó.