La concejal del Frente Vecinal, María Martínez, se refirió al planteo que hicieron junto a Chubut al Frente (Valeria Saunders) y Por Esquel (Hernán Alonso), para que se tenga en cuenta la emergencia social en el Presupuesto 2021.

"Surge de la necesidad de tener en cuenta en el Presupuesto la emergencia social que existe, que nadie desconoce, pero se han manifestado los vecinos y han hecho una presentación en el HCD y el Ejecutivo pidiendo esta emergencia para atender la demanda concreta que tienen", explicó Martínez. Esa iniciativa de vecinos tuvo más de 500 firmas.

En este contexto, la edil señaló que la semana pasada tuvieron una reunión del Consejo Económico y Social. "El intendente se comprometió a volver a convocar para este viernes. Estamos esperando que nos informe el lugar y horario para trabajar en políticas concretas que atiendan esta problemáticas", subrayó.

"Entendemos que se pueden readecuar partidas presupuestarias para atender esta urgencia".

Indicó como los problemas más importantes "falta de trabajo y por lo tanto de ingresos, que no permite afrontar gastos como gas, luz, y la comida". "Proponían que el municipio se haga cargo de la deuda que tienen con la Cooperativa porque aunque les den un plan de pago no tienen recursos", reveló.

Al respecto, dio un dato brindado por la Coop. 16: "Hay más de 1100 medidores con más de 4 facturas adeudadas, y llegan hasta 14 en algunos casos". "La deuda esa supera los 39 millones de pesos. Estamos en una crisis, en una emergencia, por eso es una humilde propuesta para empezar a conversar, pero no logramos el diálogo con el resto de los concejales para buscar alternativas", remarcó.

En este sentido, sostuvo que los números del Presupuesto "cierran contablemente, pero insisto porque el año pasado hice las mismas declaraciones, pensé que iba a cambiar, no hay políticas, acciones concretas, pensadas para revertir esta situación, no hay obra pública para reactivar la mano de obra, no hay ninguna política de empleo, no hay quien se haga cargo del área de producción". "El secretario de Turismo dijo que no tiene nada para decir de Producción porque no era su área. Dos patas fundamentales que son Producción y Empleo están acéfalas", precisó.

"El Presupuesto no refleja para nada dar una respuesta a los vecinos".

"El mayor porcentaje se lo lleva Ambiente y creo que le va a sobrar porque si la gente no tiene para comer no va a estar generando ningún tipo de residuos", concluyó.