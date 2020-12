El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles en la Peatonal Fontana de Casa de Gobierno, el acto entrega de 25 sables y despacho a los flamantes Oficiales Ayudantes de la Policía del Chubut, egresados del Instituto Superior de Formación Policial N° 811 de Rawson.

Participaron el ministro de Seguridad, Federico Massoni, el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, el subjefe, Néstor Gómez Ocampo, la Plana Mayor de la fuerza, en representación del Municipio de Rawson, el secretario de Gobierno, Carlos Gazzera, demás funcionarios provinciales y familiares.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se hizo efectiva la entrega de 25 sables por parte de los familiares y despachos de culminación de estudios por parte de las autoridades provinciales. Además, se entregaron presentes a 6 oficiales conforme al mérito.

Al dirigirse a los presentes, el Gobernador Arcioni expresó: “Luego de tres años de estudios, de capacitación, siguiendo una estructura que marca el Ministerio de Seguridad junto con la cúpula provincial, me siento honrado de formar parte de este momento”.



“Ustedes a partir de hoy formalizan las obligaciones para las que se han preparado durante este tiempo; obligaciones que asumen ante toda una sociedad, de llevar ese uniforme que los tiene que enorgullecer desde hoy hasta el final de su carrera, y no tengo duda que van a terminarla con los logros y objetivos que se propongan porque han sido capacitados por una cúpula, oficiales instructores de lo mejor que ha tenido la Provincia, innovando, perfeccionando y siguiendo siempre una planificación a futuro”, destacó el Gobernador.



El primer mandatario provincial manifestó que “miraba la emoción de muchos padres y parejas, que son integrantes de las Fuerzas Nacionales y Provinciales, imagino lo que deben sentir su familia en este momento que sin ellos no podrían haberlo logrado por el acompañamiento que les han dado, y ustedes ratificaron los valores en este 2 de diciembre”.

“Fue un año difícil, pero ustedes no dejaron de capacitarse, yo como Gobernador les deseo el mayor de los éxitos, que logren sus objetivos, pero por sobre todas las cosas que tengan una linda vida”, finalizó Arcioni.

Formación policial

Por su parte, el jefe de Policía, Miguel Gómez, destacó que “es un día de fiesta y de mucha alegría para la Policía del Chubut, especialmente para la Jefatura, porque está con nosotros acompañando esta ceremonia el señor Gobernador de la provincia. Es de alegría en cuanto están egresando jóvenes oficiales que son hijos e hijas de esta Provincia, que han estado tres años en nuestro Centro de Formación”.

“El Instituto De Formación Nº 811 es lo más pulcro y sano que tiene la Policía del Chubut, en ella se forman los conductores futuros de nuestra policía provincial. Son jóvenes que han decidido abrazar esta carrera que tiene muchas vicisitudes, muchas exigencias, que corren un sinnúmero de responsabilidades, obligaciones y derechos como policías que son, eso los compromete doblemente al apego al cumplimiento de la norma y del servicio”, valoró Gómez.

Acompañamiento del Gobierno provincial

El Jefe de la Policía del Chubut señaló a los flamantes Oficiales que “son parte de una policía nueva y agregó que “el Sr. Gobernador le ha dado a la fuerza los mejores cambios en la historia de la Policía. No solamente en el diseño curricular de la formación de nuestros cadetes, sino que también hemos modificado aspectos que estaban en negro en el haber del efectivo policial, modificamos el método de retiro del efectivo cuando llega a su estado de jubilación, también lo de agrupación servicios y agrupación administrativos para que puedan llegar a la última jerarquía”.

Finalmente, Gómez expresó que “esto no se podría haber dado sino fuera por el acompañamiento de nuestro Gobierno provincial, ya que la Policía de la provincia es un eslabón más en este grado de responsabilidades que es la seguridad pública”