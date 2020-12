Esteban Blanco, representante del movimiento Pro Vida en Esquel, habló sobre la marcha que realizaron ayer en Esquel y Trevelin. También dio las explicaciones sobre por qué se oponen a la legalización del aborto.

Subrayó que este lunes en la manifestación hubo "católicos, evangélicos y también gente que no milita en la fe pero tiene una postura a favor de la vida". Destacó la buena convocatoria que tuvieron a pesar de ser un día laborable.

La intención fue "manifestar la indignación por establecer una sesión en el Senado para debatir cómo vamos a matar a los chicos desde el momento de la concepción hasta que están a punto de nacer, casi coincidiendo la fecha con la matanza de Herodes I el grande, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años porque veía peligrar su trono". "Ahora el Herodes que tenemos es Alberto Fernández secundado por Cristina Kirchner", sostuvo Blanco.

"Manifestamos nuestra indignación y nuestra postura con fundamentos científicos, éticos, morales, legales".

"Este gobierno viene atropellando la constitución desde el inicio, ha sido una serie de fracasos, se han ido 500 empresas del país, se han perdido fuentes de empleo y ha muerto gente por una mala política de Salud", evaluó. "Se le echa la culpa a la pandemia de todo lo que está ocurriendo y en el contexto de toda esta anarquía se vuelve a violar la constitución".

"El pacto de San José de Costa Rica, convención de los Derechos Humanos en noviembre del año 1969 y validado en Argentina por la ley 23.074, incorporado por un tratado internacional con rango constitucional, dice claramente que las personas tienen derecho a la vida desde la concepción", argumentó. Por esto dejó en claro que para el movimiento que él representa "este proyecto es anticonstitucional. Podemos hablar un montón de la parte de la religión, fundamentos morales, éticos, pero acá hay una razón fundamental que es que se viola la constitución".

Se mostró preocupado, pero expresó: "Tenemos esperanza de que los senadores tomen conciencia y tengan seriedad y respeto por la gente que los han votado".

Blanco defendió su posición con una explicación personal: "Soy padre de familia, estoy casado con la misma esposa hace 34 años, Dios me bendijo con 3 hijos, 3 nietos. Uno de esos 3 hijos no vive porque fue una niña que adoptamos, tenía parálisis cerebral, fisura palatina, no abría los ojos, tenía un pronóstico de vida muy corto y con nosotros vivió 5 años. La recibimos con amor porque su mamá tenía 15 años y no quiso tenerla. La adoptamos porque amamos la vida".

"Yo me pregunto si los senadores de Chubut que ya manifestaron que van a votar a favor tienen hijos. Me van a decir que piense en las mujeres abusadas y es un problema serio, pero con este proyecto de ley la mujer o la niña abusada va a poder ir con el abusador de la mano a realizarse el aborto", afirmó. Indicó que "es un proyecto de ley que los abusadores van a celebrar".