Sexo, mentiras y acuerdos prenupciales: la sabiduría eterna de Donald Trump sobre el amor

Los muchos libros de Donald Trump son aparentemente sobre negocios, y el negocio de ser él mismo. Sin embargo, también están llenos de consejos de amor. Hay una buena razón para eso: para Trump, quien se presenta como un experto en todo , el amor es solo otro contrato, porque el amor y los negocios son básicamente lo mismo. "Trate cada decisión", ha aconsejado , "como una amante".

Sus innumerables entrevistas también abundan en aforismos y sabiduría acumulada sobre los misterios del amor. Excepto que, para él, en realidad no es tan misterioso. Todo se reduce al dinero. Las mujeres lo ayudan a conseguirlo o tratan de quitárselo.

Ya sea que piense que el 45º presidente de Estados Unidos es un encantador de primera clase, un depredador sexual, solo un casanova grosero o un narcisista herido y atrofiado incapaz congénitamente de cualquier cosa que se aproxime al amor real, una cosa es segura: sobre mujeres, citas, matrimonio, compromiso o falta de eso, el lascivo, adúltero, tres veces casado Trump ha tenido mucho que decir.

Para honrar el Día de San Valentín, reunimos una colección de pensamientos de Trump sobre el único tema que confunde a todos, excepto, por supuesto, a él.

El sexo opuesto

Trump siempre ha sido una especie de feminista sexista. ¡Las mujeres! ¡Son las mejores! ¡ Realmente impresionantes! ¿Quién sabía que podían ser inteligentes y hermosas, y tan viciosas como los hombres?

"Parte del problema que he tenido con las mujeres ha sido tener que compararlas con mi increíble madre, Mary Trump. Mi madre es más inteligente que el diablo". - El arte del regreso , 1997

"Creo que el deseo sexual que tiene la mujer es en realidad igual o mayor que el deseo sexual de un hombre. ... He sido testigo de ello y quizás tú también, si has tenido suerte". - BBC Hardtalk, 1998

"Sin mujeres, no hay nada". - TrumpNation: El arte de ser el Donald por Tim O'Brien, 2005

“Me encanta mirar modelos. ... ¿No es asqueroso? Las mujeres aquí van a salir diciendo: '¿No es ese tipo un terrible, terrible bárbaro?' - Palm Beach Post , 26 de noviembre de 2001

“Pero no creo que todas las mujeres sean cazafortunas. No hay nada más hermoso para mí que una mujer. Las amo y las respeto. He conocido a muchas mujeres realmente buenas y he tenido relaciones increíbles a lo largo de los años. Pero, como con los hombres, hay buenas y malas". - Playboy , 1 de octubre de 2004

"Me gusta una mujer un poco gordita". - The Howard Stern Show, 15 de diciembre de 2004

"La única vez que quieres que tu chica tenga acné es cuando es una adolescente". - The Howard Stern Show, 7 de diciembre de 2005

“Las mujeres actúan en una de las mejores obras de todos los tiempos. Las inteligentes actúan de manera muy femenina y necesitada, pero por dentro son verdaderas asesinas. La persona a la que se le ocurrió la expresión 'el sexo débil' era muy ingenua o tenía que estar bromeando. He visto a mujeres manipular a los hombres con solo un movimiento de sus ojos, o tal vez con otra parte del cuerpo". - Regreso

“No hay nada que ame más que las mujeres, pero en realidad son muy diferentes a las retratadas. Son mucho peores que los hombres, mucho más agresivas, y, caray, pueden ser muy inteligentes. Demos crédito a quien se debe y saludemos a las mujeres por su tremendo poder, que la mayoría de los hombres temen admitir que tienen”. - Regreso

“Las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Su deseo sexual nos hace parecer bebés. Algunas mujeres intentan retratarse a sí mismas como del sexo más débil, pero no lo creen ni por un minuto". - Regreso

"No sé por qué, pero parece que saco a la luz lo mejor o lo peor de las mujeres". - Regreso

“Ivana era hermosa, pero también era ambiciosa e inteligente. ... La combinación de belleza y cerebro era casi increíble. Supongo que era un poco ingenuo y, tal vez, como a muchos hombres, Hollywood me había enseñado que una mujer no podía tener las dos cosas”. - Trump: sobrevivir en la cima , 1990

“Ya no se te permite usar la palabra bella cuando hablas de mujeres, no se te permite, no no. Es políticamente incorrecto... Nunca volveré a llamar hermosa a una mujer y cada hombre aquí, cada hombre aquí, levanten la mano: nunca, nunca dirás que tu esposa, tu novia, alguien es hermoso, ¿verdad? - Rally en Cleveland, Ohio, 5 de noviembre de 2018

Sobre el romance

En los años 70, en el Upper East Side de Manhattan, Trump estaba en un club nocturno lleno de gente y tocó el hombro de la mujer que se convertiría en su primera esposa. Él podría, dijo , ayudarla a ella y a sus amigos a conseguir una mesa. “Soy muy amigable con el dueño”. Al día siguiente, recibió tres docenas de rosas. Unas décadas más tarde, por supuesto, su forma de búsqueda se volvería un poco diferente.

"Soy un gran romántico". - The Howard Stern Show, 27 de febrero de 2013

“A veces decides inmediatamente, amor a primera vista. A veces vas despacio, el largo compromiso. ... A veces piensas con la cabeza. Otras veces pensarás con otras partes de tu cuerpo, y eso es bueno". Trump: Piensa como un multimillonario , 2004

“Creo que lo importante es que tienes que encontrar a alguien con quien tengas química. Antes de casarme, salía con una mujer que era muy hermosa, pero si no había química, sin importar lo que hiciera, simplemente no iba a funcionar". - Think Big and Kick Ass in Business and Life , 2007

"Estoy muy ocupado para salir corriendo en busca de regalos". Fox News, 26 de abril de 2018

"Las citas son como estar en Vietnam ... Es como una guerra allá afuera". - The Howard Stern Show, 11 de enero de 1993

“Solo tengo un arrepentimiento en el departamento de mujeres: que nunca tuve la oportunidad de cortejar a Lady Diana Spencer. La conocí en varias ocasiones. No pude evitar notar cómo movía a la gente. Ella iluminó la habitación con su encanto, su presencia. Ella era una princesa genuina, una dama soñada. La echaremos mucho de menos. - Regreso

"Las personas son realmente viciosas, y en ningún lugar son más viciosas que en sus relaciones con el sexo opuesto". - Regreso

“Todo está en la caza y una vez que obtienes la presa, pierde parte de su energía. Creo que los hombres competitivos y exitosos sienten lo mismo por las mujeres. ¿No estás de acuerdo? - TrumpNation

Sobre el matrimonio

¿Hay que darle crédito? Trump acaba de cumplir 15 años de matrimonio con la ex Melania Knauss. La lista de invitados para sus lujosas nupcias en Palm Beach incluía a Shaquille O'Neal, Sylvester Stallone, Oprah Winfrey, Hillary Clinton y Rudy Giuliani . "Voy a ser un muy buen esposo, para variar", dijo Trump a Billy Bush .

“El matrimonio es realmente genial ... No sé si es seguridad o lo que sea, pero creo que es bueno. Si funciona: q uiero decir que, si no funciona, es una catástrofe total. Por lo general, no funciona". - The Howard Stern Show, 15 de diciembre de 2004

“Tener una buena esposa y tener una familia agradable es muy, muy importante. No hay sustituto para eso, francamente”. - Entrevista con Rona Barrett, 1980

“Nunca hablo de mi esposa, que es una de las ventajas de no ser político. Mi matrimonio es y debería ser algo personal". - Playboy , 1 de marzo de 1990

"Creo en el matrimonio: una mujer, un matrimonio". - ABC Primetime Live, 10 de marzo de 1994

“Me encanta la institución del matrimonio. Me costó una fortuna, pero me encanta la institución del matrimonio". - Late Show with David Letterman, 21 de agosto de 1997

“Mi día de nueve a cinco me fascinaba y me energizaba. Pero luego, a última hora de la tarde, a menudo recibía una llamada de Ivana, recordándome el compromiso de esa noche... A veces me enojaba y decía que no iría, y peleábamos por eso por teléfono. Al final, como no quería decepcionarla o avergonzarla, casi siempre aceptaba seguirla. Sin embargo, cuando colgaba el teléfono, solía decir, lo suficientemente alto, supongo, como para que cualquiera que estuviera parado en el pasillo afuera de mi oficina me escuchara: 'Mi vida es una mierda'". - Sobrevivir

"Feliz aniversario para mi maravillosa esposa @MELANIATRUMP, ¡una decisión realmente grandiosa de mi parte!" - Twitter, 22 de enero de 2014

“@Katyperry Katy, en qué demonios estabas pensando cuando te casaste con el perdedor Russell Brand. ¡Es tipo que no tiene ningún plan, un desperdicio! - Twitter, 16 de octubre de 2014

"Siempre sentí que, si tienes que trabajar en una relación, la relación no va a funcionar". - TrumpNation

“El matrimonio es un contrato diferente a cualquier otro contrato en la vida. Te casas por amor. Pero tu firma en el certificado de matrimonio se trata de derechos, deberes y propiedad. Es un contrato legalmente vinculante que no sabe nada de amor". - Piensa en grande

“Una cosa que he aprendido: hay mujeres de alto mantenimiento. Hay mujeres de poco mantenimiento. No quiero ningún mantenimiento". - Regreso

“Marla siempre quiso que pasara más tiempo con ella. ¿Por qué no puedes estar en casa a las cinco en punto como otros maridos?, preguntaba . A veces, cuando estaba de mal humor, daba una respuesta muy materialista. 'Mira, me gusta trabajar. No te importa viajar en hermosos helicópteros y aviones, y no te importa vivir en la cima de la Torre Trump, o en Mar-a-Lago, o viajar a los mejores hoteles, o comprar en las mejores tiendas y nunca tener que preocuparte por el dinero, ¿verdad? Si quieres que esté en casa a las cinco en punto, tal vez estas otras cosas no sucederían y también te estarías quejando de eso. ¿Por qué querrías tomar algo que disfruto y cambiarlo?' Siempre vi sus porqués como muy egoístas. Pero el hecho es que, en un matrimonio, ambas partes deben ser felices. Si no lo son, simplemente no va a funcionar". - Regreso

"Encuentra una mujer que sea solidaria, porque no hay nada mejor que una mujer solidaria". - Regreso

"Un buen matrimonio es como negociar un acuerdo importante: hay que tener en cuenta todos los factores, reflexiva y minuciosamente ... Lo abordo de la misma manera que a un acuerdo muy importante. De hecho, considerando la cantidad de acuerdos que he hecho en comparación con la cantidad de matrimonios que he tenido, diría que soy bastante cauteloso sobre el matrimonio. Tú también deberías serlo". - Multimillonario

"Estar al otro lado de una relación con alguien como yo debe ser difícil". - Gente , 19 de mayo de 1997

La infidelidad

Trump ha engañado a sus esposas cuando siente que su fortuna aumenta: Marla Maples en 1988 , por ejemplo, o Stormy Daniels, supuestamente, en 2006 . Trump, obviamente, siempre ha mantenido total discreción.

“Geraldo Rivera es amigo mío, pero hizo algo que me pareció absolutamente terrible y admite que fue un error. Escribió un libro nombrando a muchas de las mujeres famosas con las que se acostó. Nunca haría eso: respeto demasiado a las mujeres en general, pero si lo hiciera, el mundo lo tomaría en serio. Hermosa, famosa, exitosa, casada: las he tenido a todas, en secreto, los nombres más importantes del mundo; pero, a diferencia de Geraldo, no hablo de eso ”. - Piensa en grande

"Hay quienes dicen que eres más atractivo después de casarte". - The Howard Stern Show, 15 de diciembre de 2004

“Recuerdo haber asistido a una magnífica cena ofrecida por una de las personas más admiradas del mundo. Estaba sentado al lado de una dama de gran pedigrí social y riqueza. Su esposo estaba sentado al otro lado de la mesa, y estábamos teniendo una conversación muy agradable pero extremadamente directa. De repente sentí su mano en mi rodilla, luego en mi pierna. Ella comenzó a acariciarme de diferentes maneras. La miré y le pregunté: '¿Está todo bien?' No quería hacer una escena en un salón de baile lleno de quinientos VIP. La parte sorprendente de ella era quién era, una de las más grandes. Luego me pidió que bailara, y acepté. Mientras bailábamos, ella se puso muy agresiva y le dije: 'Mira, tenemos un problema. Tu esposo está sentado en esa mesa, y mi esposa también'. 'Donald', dijo, 'no me importa. Simplemente no me importa Tengo que tenerte, y tengo que tenerte ahora'. Le dije que la llamaría, pero que tenía que detener el comportamiento de inmediato. Ella me hizo prometerlo, y lo hice. Cuando llamé, solo llamé para saludar, y ese fue el final del tema. Pero el nivel de agresión fue increíble". - Regreso

"Cuando un hombre deja a una mujer, especialmente cuando te das cuenta de que se fue por un gran culo (¡uno bueno!), hay un 50 por ciento de la población que amará a la mujer que quedó". - Vanity Fair , septiembre de 1990

"Nunca he tenido ningún problema en la cama ..." - Sobrevivir

"… pasa todo el tiempo. Una mujer, que también era socialmente prominente, se iba a casar, y me topé con ella en la Quinta Avenida mientras intercambiaba regalos de boda. Tenía mi limusina cerca, y ella me preguntó si podía llevarla de regreso a su departamento en Park Avenue. Dije 'Por supuesto', sin siquiera sospechar que dentro de los cinco segundos después de que se cerró la puerta ella estaría saltando encima de mí, con ganas de ser follada. Le dije: 'Te vas a casar la próxima semana, y yo iré a tu boda'. ' Realmente no me importa', dijo. ' De todos modos, nunca me gustó tanto, y lo sabes'. Estaba realmente en un dilema, porque ella es una mujer realmente atractiva y sexy". - Regreso

“Incluso pensé brevemente en acercarme a Ivana con la idea de un 'matrimonio abierto'. Pero me di cuenta de que había algo hipócrita y fastidioso en un acuerdo con el que ninguno de nosotros podía vivir, especialmente Ivana. Ella es toda una dama". - Sobrevivir

“Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella lo engañó como a un perro y lo hará de nuevo, ya lo verás. ¡Puede conseguir a alguien mucho mejor!" - Twitter, 17 de octubre de 2012

“Todos saben que tengo razón en que Robert Pattinson debería abandonar a Kristen Stewart. En un par de años, él me lo agradecerá. Sé inteligente, Robert". - Twitter, 22 de octubre de 2012

"¿Sabes lo que odio? Cuando veo a una mujer y un hombre casados, y una mujer está casada con un hombre rico, ¿verdad? Y luego el chico se muere. Se va y ella está saliendo con alguien la semana siguiente". - The Howard Stern Show, 16 de julio de 2008

Sobre el divorcio

"El divorcio de Ivana le enseñó una gran lección", dijo la difunta Liz Smith , columnista de chismes de toda la vida, a los creadores del documental Trump: An American Dream. “Él demostró que no podía destruir su reputación . Aprendió que finalmente podría salirse con la suya".

“Es un documento terrible. Es feo, es horrible en casi todos los sentidos, pero lo necesitas. Es muy difícil acercarse a una mujer o un hombre y decirle: 'Escucha, cariño, te amo mucho, pero en caso de que nos divorciemos, esto es lo que vas a obtener, si te parece bien'". - CBS This Morning, 9 de enero de 1998

“Odio el concepto de divorcio. Odio todo lo que representa". - Larry King Show, 18 de abril de 1990

“Tengo un amigo que es golfista profesional, está casado. Podría ser un muy buen jugador. Todas las noches recibe una llamada de su esposa, '¿Por qué no estás en casa? ... ¿Por qué estás en Carolina del Norte? ¿Por qué estás en California? Él juega la gira. ' Esto es lo que hago, porque soy un profesional de giras'. 'Bueno, ¿por qué no te conviertes en un profesional del hogar?' 'Bueno, ya sabes, porque no es tanto dinero, ya que soy un profesional de giras. Soy un gran golfista, tengo la oportunidad de ser un gran golfista'. Todas las noches ella llama llorando y quejándose, y yo le dije: 'Divórciate, porque nunca la cambiarás'". - The Howard Stern Show, 4 de noviembre de 1997

“A menudo, les digo a amigos cuyas esposas los molestan constantemente sobre esto o aquello que es mejor que se vayan y reduzcan sus pérdidas. No creo mucho en tratar siempre de resolver las cosas..." - Regreso

“Sabes, cuando observas las tasas de divorcio: el mayor problema con el matrimonio y la mayor razón para el divorcio es el dinero. Nunca tienen suficiente dinero". - Discurso en el Congreso Nacional de Triunfadores en Sydney, Australia, 21 de septiembre de 2011

“Estabas enamorado de alguien y ahora ya no estás enamorado. El odio es tan intenso, mucho más intenso de lo que suele ser en una transacción comercial. No hay nada más cruel que un hombre o una mujer que se divorcian. Es un infierno puro, como nada que haya visto en mi vida". - Piensa en grande

“Espero que Mark Zuckerberg firme un acuerdo prenupcial con su novia actual, quizás futura esposa. De lo contrario, ella puede irse con 9 mil millones". - Twitter, 15 de mayo de 2012

"Cualquier persona rica o incluso modesta que no tenga un acuerdo prenupcial tiene retraso mental, ¿de acuerdo?" - TrumpNation

"Mi regreso hubiera sido totalmente imposible si no hubiera tenido acuerdos prenupciales bien ejecutados y bien redactados con Ivana y Marla". - Regreso

“Recientemente jugué al golf con uno de los hombres más brillantes de Wall Street, el jefe de Morgan Stanley, John Mack. John es un buen amigo mío que está casado con una mujer fabulosa. Christy apoya totalmente las largas y duras horas que trabaja. John me decía que después de nuestro juego iba a ver a uno de sus hombres. Este hombre en particular tenía el potencial de ser una estrella en Morgan Stanley, pero estaba teniendo enormes dificultades con su esposa. Ella siempre se quejaba de que él estaba trabajando demasiado y demasiado tiempo, y no le estaba dedicando suficiente tiempo o energía. Sin más discusión, miré a John y le dije: 'Dile al hombre que deje a la esposa. No hay esperanza para ese matrimonio. Dile que si se queda, hará un mal trabajo para ti '. Le dije a John que no quería sonar frío o cínico, pero sabía que el matrimonio no iba a funcionar. Si la mujer tenía esa inclinación, no iba a cambiar. De hecho, le dije a John que apartara al joven y le dijera que fui yo quien hizo esta recomendación: si no deja a la rompepelotas, su carrera no irá a ninguna parte”. - Regreso

“Todos se casan pensando que durará para siempre. Pero más del cincuenta por ciento de las veces, los matrimonios no funcionan". - Multimillonario

"Nunca debes ignorar el poder que tiene el dinero para destruir las relaciones". - Multimillonario

"¿Y yo qué demonios sé? Me he divorciado dos veces?" - Piensa en grande

Fuente: www.politico.com

