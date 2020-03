Martes con nubes y buena temperatura en Esquel

La máxima alcanzaría 24° C.

Luego de un agradable lunes, las condiciones meteorológicas se mantendrían similares el martes. El portal The Weather Channel prevé que habrá una mayor cantidad de nubes en relación al comienzo de semana, pero esto no impediría que la temperatura máxima trepe a 24° C.

El viento soplará del sector oeste, a una velocidad entre 15 y 25 km/h. La mínima pronosticada es de 11 grados.

Hubo algunas modificaciones en el pronóstico para el resto de la semana. Hay una menor probabilidad de lluvias para el jueves y se espera que continúen las jornadas secas.