Medida de fuerza de trabajadores del Hospital de Esquel por 48 horas

"El Gobierno está demostrando que lo que está pasando con la salud de la gente no le interesa", aseguró Fernando Macayo.

Los trabajadores del Hospital Zonal de Esquel, con el acompañamiento del Sindicato de Salud Pública, anunciaron un paro de actividades por 48 horas que se extenderá durante el martes y el miércoles.

"Muchos trabajadores tienen avisos de cortes de luz y gas, la tarjeta si no la tienen cortada la están usando para pagar alimentos. Eso es porque no están cobrando su salario", subrayó Fernando Macayo. Aclaró que "el hospital nunca está cerrado" y se mantienen los servicios esenciales, como la guardia. "Las cuestiones que son programadas o a largo plazo complican a la gente. Los certificados de buena salud no se pueden adquirir tampoco", detalló.

Consideró que "el Gobierno está demostrando que lo que está pasando con la salud de la gente no le interesa". Consideró que es "un manoseo" el depósito a los trabajadores legislativos: "Pagaron selectivamente un tercer y cuarto rango para que la Legislatura funcione y sacarse una foto". "El gobernador es responsable, el ministro de Salud es responsable y los que le siguen en cargos intermedios", recalcó.