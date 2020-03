Coronavirus y Estafas: Parte III

Estafas telefónicas, por e-mail, visitantes a domicilio haciéndose pasar por personal de salud o policía de civil. A esas modalidades de engaño se añaden otras. El sitio informativo Chequeado alerta sobre cadenas en WhatsApp que ofrecen sumas de dinero, alimentos de supermercados o inscripciones a subsidios estatales por formularios de Google. Fiscales especializados en ciberdelincuencia advierten que "NADIE te ofrece subsidios por #WhatsApp, menos el Estado Nacional". Se trata de anuncios falsos y el objetivo de los contenidos es robar datos personales.

La recomendación de los especialistas es verificar la fuente oficial y no compartir contenidos sin chequear.

Por Whatsapp circulas mensajes referidos a supuestos bonos de dinero, cajas de alimentos o formularios para inscribirse a supuestos subsidios que invitar a mandar una foto del documento de identidad. En realidad estos mensajes son falsos y tienen otro fin: robar los datos personales de los usuarios.

Chequeado.com realiza las siguientes advertencias:

¿Qué mensajes están circulando?

Uno de ellos sugiere que “la OMS y el Gobierno han destinado un BONO de dinero para todos los paises por Motivo de CUARENTENA (CORONA VIRUS)” (sic) e invita a conseguir el bono en un enlace.

Otro invita a recibir una “ayuda alimenticia de los supermercados” para todos los países a través de un link también “por motivo de cuarentena”.

El tercero suplanta lo anterior por una “caja de alimentos a cada familia gratis en cualquier pais” (sic) de la reconocida cadena de supermercados Walmart.

El último chat se trata de 2 cadenas sobre un supuesto subsidio de $ 5 mil por mes -una especifica que es durante un mes mientras que la otra señala que es por 3- “para personas que no tengan trabajo en blanco, no sean monotributistas ni pensionadas ni tengan un plan social nacional”. El requisito sería “tener documento”, y tener entre 18 y 65 años. Además, uno de los 2 mensajes -cuyos formularios ya no se encuentran abiertos- fijaba un plazo de inscripción hasta el domingo último e invitaba a compartir la foto del documento.

Ni OMS ni Walmart ni subsidio estatal por formulario de Google

La OMS no citó en ningún comunicado oficial un envío de un bono de dinero a los países, ni en su página web ni en sus redes sociales. Esta desinformación también fue verificada por Maldito Bulo y Verificado, sitios de fact-checking de España y México, respectivamente.

Walmart tampoco está regalando cajas de alimentos. Así lo confirmó Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de la cadena a Chequeado. “Lamentablemente, se trata de una versión falsa. Es una situación que -en el último tiempo- se repite en cuanto a promociones, beneficios y búsqueda de empleo”, explicó Quiroga e instó a visitar siempre los canales oficiales de la empresa para enterarse de las novedades.

Los formularios de Google para un supuesto subsidio del Gobierno también son falsos, según confirmaron a este medio desde el sector de Prensa del Ministerio de Economía de la Nación.

Las cadenas se viralizaron en medio de los anuncios del Gobierno para monotributistas y trabajadores informales, que incluyó la creación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10 mil sólo por el mes de abril -aunque podría extenderse- enfocadas en los sectores más desprotegidos de la economía.

En la conferencia de prensa en la que se anunció esta medida, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó cómo funcionará la inscripción: “El sistema va a ser muy simple. No hay que llenar ninguna planilla, va a haber una página en donde va a tener que inscribirse, muchos de ellos los datos ya los tiene Anses. Si tiene cuenta bancaria va a tener que indicar si la tiene, si no vamos a arbitrar otros medios para que pueda recibir el dinero sin problemas”. Es decir, ningún formulario de Google.

La información oficial está publicada en este link de ANSES y la preinscripción comenzó el 27 de marzo.

Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que depende del Ministerio Público Fiscal, confirmó a Chequeado que la unidad recibió reportes por mail de las cadenas y avisó preventivamente a Google “que eran casos de phishing [N.de R: término informático usado para referirse a la técnica de robar datos personales]-, para que baje los enlaces”.

Juani Belbis, coordinador de Comunicación y Comunidad de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) y docente de la UBA y Austral, precisó a este medio que, estos datos son usados para “luego hacer operaciones comerciales o económicas o financiera con tu plata”. “En general, -precisó el experto- el objetivo del phishing es poder acceder a información que le sirva al que está cometiendo el ilícito, que pueda hacer un fraude a través de la personificación en espacios digitales de la persona a la que le robaron los datos”.

¿Cómo detectamos que estas cadenas son falsas?

Lo mejor es siempre consultar a la fuente oficial.

“Hay que tratar de, en general, en vez de hacer click ahí, ir a la web original a ver si eso es real. Si aún así no lo puedo comprobar y quiero entrar en ese link, una vez que entre, es ver si ese link está dentro de la web oficial del organismo o empresa que dice ser la que genera el beneficio” o si redirecciona a otra que no lo es, detalló Belbis.

En la misma línea, Azzolin indicó: “Básicamente, el Estado no te ofrece cosas por WhatsApp. Hay que seguir los canales oficiales. El propio ministro de Trabajo en la conferencia de prensa donde anunciaba los subsidios explicó cómo se iban a otorgar”. Respecto a las cadenas de alimentos, retrucó: “¿Cuando viste que un súper haga eso anunciandolo solo por esa vía?”.

¿Qué podemos hacer para frenar las cadenas falsas?

Prestar atención a la fuente del contenido y no compartir aquella que no sea información oficial. Frente a una cadena de WhatsApp que dice “Reenviado”, prestar especial atención, porque eso significa que el autor de ese contenido no está claro y no es quien mandó el mensaje.

“Siempre ir a canales oficiales; evitar o ignorar cadenas de mails y WhatsApp y no reenviar información no chequeada”, enfatizó el titular de la UFECI.

Además de la cercanía de la persona que nos envía el mensaje y del deseo de “ser solidario con el otro”, Belbis destacó al aislamiento preventivo social y obligatorio como un factor que contribuye a la difusión de este tipo de contenidos. “El encierro hace que haya más gente conectada, más gente en las redes sociales, más gente en los grupos de WhatsApp, más gente mandando cosas, y eso hace que estadísticamente la probabilidad de que se pase un mensaje falso sea más alta, porque hay más mensajes circulando”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal