Sergio Ongarato: "No es la situación alarmante que teníamos ayer"

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, informó que hay un operativo muy grande por parte de todos los que están interviniendo. Hay trabajo de cortafuegos, medios aéreos, maquinaria y brigadistas.

"En estos momentos no se ven llamas, lo cual no significa que no pudiera haber llamas nuevamente", expresó. "Un incendio no es que cuando no hay llamas ya no está más, sino que esto puede volver a reavivarse, es parte de la evolución natural que tiene cualquier incendio".

"No es la situación alarmante que teníamos anoche, lo cual no quiere decir que haya que bajar los brazos, ni descansar, ni nada de eso. El trabajo se sigue intensamente".

Están trabajando con todos los recursos, organismos especializados en el manejo del fuego, empresas, organismos provinciales y locales, el gobierno provincial y nacional, entre otros. "Sabemos que tenemos todo como para poder trabajar correctamente en lo que es el ataque de este incendio".

También dijo que hay indicios de posibles causas, pero por ahora no se está dando atención al tema. "Hay que enfocarse en que el incendio se termine por completo, que va a llevar no un día, ni dos, ni tres, esto puede llevar más tiempo".

Las posibles causas se analizarán una vez finalizado el operativo de control. Los responsables de la Cooperativa están llevando energía a la sección afectada y no ven peligrar la estación transformadora.

Afortunadamente, no debieron evacuar tantas familias, gracias a las condiciones climáticas de noche y el trabajo intenso de todos los equipos. Los caminos de acceso a los atractivos turísticos tampoco se encuentran afectados, como se rumoreaba en algunos medios nacionales.