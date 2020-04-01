El Ministerio de la Defensa Pública informa el método de atención a consultas

SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, Y DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DISPUESTAS EL 17/3/20 POR EL DEFENSOR GENERAL DE LA PROVINCIA Y EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (PRORROGADAS EL 31/3/20, POR RESOLUCIÓN 87/20 DG y ACUERDO PLENARIO 4866/20, respectivamente), SOLAMENTE SE ATIENDEN LAS CONSULTAS EN FORMA TELEFONICA Y VIA WEB.
TELEFONOS DE GUARDIA
Defensoría Penal: 15685979
Defensoría Civil: 15694317
DESC (salud, vivienda, etc.): 15589840
Asesoría de Familia: 15694316
Defensor Jefe: 15697043
FORMULARIO DE CONSULTA EN PAGINA WEB: defensachubut.gov.ar
Firmado: Gerardo Angel TAMBUSSI Defensor Jefe