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El Ministerio de la Defensa Pública informa el método de atención a consultas

Por Redacción Red43

SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, Y DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DISPUESTAS EL 17/3/20 POR EL DEFENSOR GENERAL DE LA PROVINCIA Y EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (PRORROGADAS EL 31/3/20, POR RESOLUCIÓN 87/20 DG y ACUERDO PLENARIO 4866/20, respectivamente), SOLAMENTE SE ATIENDEN LAS CONSULTAS EN FORMA TELEFONICA Y VIA WEB.

 

TELEFONOS DE GUARDIA

Defensoría Penal: 15685979

Defensoría Civil: 15694317

DESC (salud, vivienda, etc.): 15589840

Asesoría de Familia: 15694316

Defensor Jefe: 15697043

FORMULARIO DE CONSULTA EN PAGINA WEB: defensachubut.gov.ar

Firmado: Gerardo Angel TAMBUSSI Defensor Jefe

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