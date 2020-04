Bariloche sumó 10 casos más de coronavirus, casi el doble que ayer

Hasta este sábado 11 de abril, en el informe de las 11 a. m., se informó que Bariloche casi duplicó la cantidad de casos que tenía ayer: este viernes había 14 casos y ahora ya son 24 los afectados.

Esto es, incluso, mayor al promedio de la curva registrado a nivel nacional. En el país, hay una persona infectada cada 20,189 habitantes, mientras que en Bariloche, teniendo en cuenta la población, hay 1 infectado cada 4526 personas.

También se sumaron dos casos en Allen, por lo cual hay 46 casos totales a este sábado en Río Negro. Dos de ellos están graves y en terapia intensiva.

10 casos sospechosos fueron también descartados y quedan 11 esperando los resultados de sus análisis. Desde la localidad, informaron que hay mucha gente circulando y que la gente se toma la cuarentena con liviandad.

Recordemos que hay circulación comunitaria, lo cual quiere decir que no solamente se han infectado personas provenientes de otros países o zonas de riesgo, sino que ya se contagiaron personas sin nexo epidemiológico.

Actualmente, Bariloche tiene 300 camas listas para atender pacientes aislados y 40 de ellas de terapia intensiva, con respiradores y médicos. También se prepararán dos hoteles en caso de que sea necesario.

Sin embargo, con la tasa de contagios que se dio entre ayer y hoy, el panorama se vería extremadamente complicado, ya que, de seguir con este ritmo, no tardaría mucho en haber más pacientes que camas de hospital.

Respecto a la cuarentena, algunos sectores culpan al municipio por no realizar controles más estrictos y otras personas argumentan que es un tema de responsabilidad individual y no necesariamente del estado. En publicaciones en Internet se han mostrado partidos de fútbol, asados y otros tipos de reuniones sociales no justificadas dentro del aislamiento decretado a nivel nacional.

Hasta este día, se hicieron 50 análisis de COVID-19 en la ciudad y, en la actualidad, cuentan con reactivos para hacer otros 200.

Fuente: El Cordillerano