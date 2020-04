Desde las Mil Viviendas de Trelew hasta el Doctorado en Ciencias del Deporte en México

Dedicación plena. No se achicó. Nació en Trelew en el populoso barrio de las Mil Viviendas y aunque allí muchos pelean, “porque les gusta pelear”, encontró en el boxeo un camino que lo hizo grande y que permitió, además, que muchos boxeadores sean grandes.

Le pone el cuerpo y el alma a todo lo que hace y los frutos están a la vista. Claro que nada se logra sin sacrificio y este muchacho, quien está a punto de cumplir 38 años de vida puede dar fe de ello.

Para ser un grande en el boxeo, no necesitó subirse a ring y pelear (o boxear). Puso las energías en el estudio, en conocer al boxeador bajo todas sus facetas, en lo físico, en lo anímico, en lo mental. En conocer cada movimiento que necesita para que su pupilo sea el mejor.

Rodrigo Damián Merlo, quien en algún momento puso al servicio de Chubut Deportes sus conocimientos y dio cursos con Omar Andrés Narváez, trabajó con el “Huracán” en la preparación física con un equipo interdisciplinario, todos patagónicos, para sacar lo mejor del campeón.

Pero Rodrigo Merlo buscó otros horizontes, ser el mejor, ser un Magister, ser un Doctor en las Ciencias del deporte y tan mal no le va…

En tiempos de cuarentena, es momento de estudiar y quien quiera estar dentro de la preparación física y técnica del boxeo, deberá contactarse con él, con Rodrigo Damián Merlo.

- Rodrigo, ¿Cómo llegaste al boxeo? ¿Por qué elegiste, dentro de la rama de la educación física, el trabajo en deportes de combate?

- Yo hice Taekwondo, Judo y Karate ya que siempre me gustó el tema del combate. Yo nací en las “mil viviendas” de Trelew, como Lucas (por Matthysse) y otros peleadores y me gustaba pelear, estaba bueno pelear.

Claro que el karate y el Taekwondo se me hacía que no era muy real y un día pasé por el Club Independiente donde estaba “Huinca” Méndez, estaba García y también estaba Mario Matthysse y lo que vi me gustó, me metí a probar y me quede.

-¿Y dónde estudiaste el profesorado de Educación Física?

- Lo hice en Comodoro Rivadavia y ahí mismo seguí ligado al boxeo pero ya en otros rumbos.

Antes que nada quiero agradecer a Mario Narváez quien me invitó a varias funciones de boxeo profesional. Me acuerdo que yo estaba en Comodoro Rivadavia estudiando Educación Física y Mario me llevó a varios festivales para estar y con él y con su gente y me sentí muy cobijado.

También estuve estudiando en Rosario y justo Matthysse peleaba en Santa Fe ante Luján y Mario me invitó a pasar con ellos, a hacerme sentir parte del grupo y estos recuerdos me quedaron muy grabados en la memoria.

-¿Y cómo fue tu llegada con el Huracán Narváez?

- Con Omar (por Narvaez), dimos cursos, con él y con el equipo de Chubut Deportes y eso estuvo muy bueno. Luego Omar me solicitó que yo trabaje con él, que lo prepare y aceptó la propuesta de que pueda armar un equipo interdisciplinario.

Para ello convoqué a Aldo Bisconti, como Kinesiólogo; a Romina Blanes, como nutricionista; también a Matías Bazán, como masajista y “Peto” Ruiz como segundo preparador físico y de esta manera fuimos trabajando en la preparación física y técnica de Omar Narváez.

-¿Y tus estudios como siguieron?

-Yo me fui de Chubut Deportes a Buenos Aires para terminar la Maestría y desde Buenos Aires me vine para México a hacer el Doctorado.

A México me vine en el 2009 terminando la Maestría y la especialidad en fisiología del ejercicio y como te dije, me vine a hacer el Doctorado.

- ¿Y tus trabajos en México como fueron?

- Acá en México trabajé mucho con boxeadores profesionales, con un equipo de 20 boxeadores profesionales, con Rafael Guzmán en Guadalajara, dentro de los cuales había tres campeones del mundo Salvador “IronMan” Sánchez, “Goofy” Montes, Aaron Bobadilla, peleadores olímpicos como Arturo Santos, el hermano de “Canelo” Álvarez, me refiero a Ricardo “Dinamita” Álvarez y peleamos con este grupo una o dos veces por mes donde en cada festival de boxeo metíamos 6 ó 7 profesionales y todo esto era un aprendizaje intensivo para mí.

-Pero seguiste ligado a la Argentina.

-Si. Cuando terminé el Doctorado en Ciencias del Deporte, acá en México regresé a la Argentina para dar un Instructorado de Deportes de Combate. Dimos cursos en Comodoro Rivadavia y también en Rawson en la Escuela del Pampa Ducid, como así también en Buenos Aires en la sede de la Federación Argentina de Deportes de Combate.

Cuando termino de dar este instructorado regreso a México a buscar mi título Doctoral y ahí nomás me ofrecen un trabajo en la Secretaria de Deportes de Guanajuato, como director, de lo que sería allá el Instituto de Educación Física, donde dirigí ese instituto por un periodo de 4 años y después me puse a escribir mi siguiente libro que se llama “Entrenamiento Para Deportes de Combate” y me llaman desde el Consejo Mundial de Boxeo para trabajar en la Universidad del Boxeo y trabajé en esos cursos en lo que son los manuales de estudio.

Luego me fui a España a dar cursos allá y ahora me dedico a dar cursos en línea con la UMBE, también voy a trabajar en línea con la Argentina, más precisamente AMBAPA y con el Colegio Profesional de Licenciados del Entrenamiento dando cursos en línea y también para la Federación Española de Boxeo y también a otros lugares de manera digital.

- ¿Qué podes contar del boxeo en México?, ¿te pudiste ambientar?

- El boxeo de México, me recibió muy bien, es una familia muy grande, siempre están con muchas ganas de aprender y compartir. Siempre me llaman para dar cursos y simplificar los procesos de entrenamientos y hacerlos más reales y más sencillos a lo que es el boxeo y al movimiento de este deporte.

Generalmente en el boxeo colaboran muchos entrenadores de atletismo y de pesas pero lo que falta un poco son los gestos deportivos para usarlos como medios de entrenamientos y eso es lo que yo hago: busco adaptar las cargas de trabajo desde lo que es la fisiología del ejercicio, a los movimientos biomecánicos específicos, no solo del deportista con el cual estamos trabajando, sino también en base al rival que vamos a enfrentar.