Ayuda a comerciantes: el proyecto planteado por la oposición aún no puede ser tratado

El concejal de Chubut al Frente Hernán Alonso se refirió a la reunión que mantuvieron los ediles con Matías Taccetta. El objetivo fue tratar con el secretario de Gestión y Finanzas la propuesta de la oposición para modificar la ayuda a comerciantes.

"La propuesta que hacemos los bloques minoritarios tiene que ver con las reuniones que mantuvimos con muchos comerciantes que hoy estaban aquí y se acerca mucho más a lo que precisan", explicó Alonso. "Los montos no ayudan a la situación. Elevamos los montos porque entendemos que esta situación viene desde hace tiempo. Esto arranca desde el hantavirus, el sector no se pudo recuperar y están sufriendo un nuevo golpe con esto", detalló.

Sin embargo, todavía el proyecto no llegó a buen puerto para ser tratado: "Los concejales de Cambiemos se levantaron de la reunión de comisión hoy y vinieron al COEM, quedó sola Valeria Saunders así que ninguno de los proyectos tuvo despacho favorable". "Yo ya estoy cansado de esto, parece que se le tomara el pelo a la gente. Varios días después del intento de que avance el proyecto no se pudo tratar en la comisión porque se quedó sin quorum", se lamentó Alonso.

En cuanto a la respuesta de Taccetta a la iniciativa de los bloques opositores, aseguró que el contador "considera que los recursos no están". "Nosotros nos hemos asesorado y creemos que están. El secretario es muy prudente en manejar las finanzas y es valorable su trabajo pero yo creo que esta situación amerita una urgencia", resaltó.

"Estamos ante una situación muy crítica que requiere medidas excepcionales ya".

Además, el exministro de Producción provincial se mostró alarmado y pidió no relajarse en Esquel con las medidas de prevención: "A mí me preocupa el hecho de asegurar que no hay actividad viral en la ciudad. Eso requiere un estudio epidemiológico que por lo que tenemos entendido hasta el día de hoy no existe". "Es preocupante que nos relajemos. A mí me preocupó mucho ver tanta gente y tantos vehículos circulando por la ciudad. Debemos ser cuidadosos y entender que la pandemia sigue", concluyó.