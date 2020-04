Recorriendo la calle 25 de mayo pudimos observar que las jugueterías estaban trabajando y con las puertas abiertas al público. Sin embargo, bajo una condición: los clientes deben ser atendidos en la vereda y no pueden ingresar a los locales.

Uno de ellos es Marcelo Espíndola de Pachu Game, quien comentó: "Vi algunos negocios y tengo permiso laboral, pero no sabía que se podía tener la puerta abierta pero no que la gente pase al negocio. Le pregunté a la Policía y me confirmaron que sí. Adentro del local no pueden entrar. Consultamos siempre con la autoridad para no comprometerlos a ellos que están siempre acá y hacer las cosas como corresponde".

Además, indicó que continúan trabajando bajo la modalidad de compra online y reparto a domicilio: "Por delivery es al 2945 697235 nos contactan o por instagram y facebook en Pachu Game oficial".