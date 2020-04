María, la madre de los mellizos González, menores con múltiples antecedentes en Esquel que ahora están alojados en el COSE luego de atacar a un hombre de 67 años el sábado, recurrió a los medios de comunicación para realizar un pedido desesperado. La justicia no le dio respuestas y la situación la supera y la preocupa, por ella y por su hijo más chico.

"Yo estoy pidiendo ayuda porque ya he recurrido a muchos lugares, Tribunales, Asesoría de Familia, y ya no sé qué más a hacer", relató angustiada María. "Yo he pedido que traten de ayudarlos con centros de adicciones. Los llevan a una consulta y después no asisten más", contó.

"La verdad que esto los está llevando a hacer cosas muy malas y me duele lo que ellos hacen".

Con dolor, comentó: "La gente me juzga muy mal a mí, me dicen que los mando a hacer esto o aquello y no es así. Yo trabajo día y noche para mantenerlos y no les falta nada, siempre tienen un plato de comida". María tiene horarios rotativos de 8 horas por día y narró que "muchas veces yo misma he llamado porque ellos llegan con cosas que no son de ellos". "Yo estoy pidiendo que busquen una solución, que no los dejen libres enseguida", pidió "porque ellos dicen que hacen algo hoy y mañana están en su casa de vuelta".

En este sentido, consideró que en el COSE "están mejor y están seguros". "A las chicas del COSE les tienen respeto y les hacen caso. El año pasado ahí estuvieron haciendo taller de herrería, tratan de ayudarlos y sacarlos adelante. Ellas mismas les buscan cosas para hacer", comentó.

"Después de haber estado en el COSE el año pasado estuvieron bien y tranquilos. Yo ahora me siento más segura de que estén ahí a que estén en mi casa".

Pidió a los vecinos que no quieran hacer justicia por mano propia: "Yo salí muy preocupada del trabajo el sábado porque empecé a recibir llamadas de que a ellos los estaban correteando. También me llegaron comentarios de que esta gente iba a ir a casa a hacer justicia ellos mismos y no le importaba quién estaba adentro". Los mellizos no son sus únicos hijos: "Yo tengo un nene más chiquito que está muy asustado". "Si no los hubiesen llevado al COSE hoy no la estaría cotando", señaló.

"Es feo que te digan que van a matar a tu hijo. No pueden decir esas cosas, todos tenemos hijos porque no es que yo me quedo callada y no digo nada. Siempre traté de buscar ayuda. Los fiscales y los jueces no me dan una solución de nada". "Yo ahora sé que están seguros en el COSE pero no tengo seguridad en mi casa. Yo a veces trabajo de noche y mi nene queda en casa y no quiero encontrarme con llegar un día y haya pasado algo".

En cuanto a los mellizos, dijo que "el consumo de alcohol y drogas es su peor problema, con eso ya no sé como luchar". "Ya no doy más de tantos años que vengo pidiendo ayuda y luchando", agregó. "Si están bajo los efectos de la droga y el alcohol no escuchan. A veces no sabés si hablarles o no, da miedo porque no se sabe cómo pueden reaccionar. Yo no sé si en algún momento me van a desconocer, me causa miedo hacia mi y hacia el nene que yo no le puedo decir que no hable. El nene les va a hablar y no sabés qué puede llegar a pasar en ese momento", manifestó.

Sobre la escolaridad de sus hijos, María señaló que no los querían recibir en muchos colegios por su conducta. "Este año iban a empezar en la escuela Cacique Inacayal y por todo esto del COVID no pudieron asistir", contó.

"Yo siempre voy a estar para ellos y no me quiero quedar en que no hice nada", comentó María. "Hace mucho cuando yo vi con quiénes se juntaban avisé en Tribunales, que está al tanto de todo". A pesar de eso, la Justicia no le brindó una solución.