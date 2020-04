"No tenemos noción de la gravedad porque todavía en Esquel no hay casos"

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), el intendente Sergio Ongarato habló sobre las medidas de prevención del coronavirus y advirtió a la población de no relajarse con el cumplimiento de la cuarentena.

"Estamos en una situación grave, no tenemos noción de la gravedad porque en Esquel todavía no hay ningún caso, pero todas las personas del área de salud saben que en algún momento va a aparecer algún infectado porque esto ha pasado en todo el mundo", explicó el intendente. En este sentido, subrayó: "El desafío es que aparezcan pocos casos por semana para que el sistema de salud pueda atenderlos como corresponde".

Contó que "repartiendo alimentos el fin de semana en los barrios vimos que la gente caminaba y se agrupaba en las esquinas". "Si nosotros volvemos a la vida normal vamos a hacer que la enfermedad golpee fuertemente y nuestro hospital no de abasto para cubrir a todos los vecinos de la ciudad. Esto lo tenemos que tener en cuenta y no lo tenemos que olvidar", alertó Ongarato.

Por otra parte, el mandatario municipal se refirió a las reuniones que tuvo comerciantes que pretenden alguna flexibilización de las restricciones para trabajar: Esto nosotros lo vamos a estudiar en conjunto con la gente de salud analizando las situaciones que se dan en cada uno de los comercios". "El desafío es que haya comercios que puedan trabajar pero sin poner en riesgo la salud de ellos ni de los demás", precisó.

"No me interesa hablar de autonomías, lo que me interesa es la salud de nuestros vecinos y estamos ante una enfermedad que es realmente grave por lo rápido que corre el contagio".