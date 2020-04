Austin criticó al Ejecutivo por los sueldos: "Duele que seamos egoístas en este momento"

Diego Austin, concejal del bloque Cambiemos, no ocultó su desacuerdo con la explicación que brindaron Sergio Ongarato y Matías Taccetta hoy en el Concejo Deliberante al respecto de por qué el Ejecutivo vetó el congelamiento de sueldos a la planta política.

"A mí sigue sin convencerme. Creo que acá no se trata de quién está más o menos cómodo", consideró. "No me pueden decir que porque hay funcionarios que van a estar muy incómodos este mes porque tienen deudas asumidas no se pueden suspender los aumentos", destacó.

"Me parece una explicación carente de argumentos, no me convence a mí y estamos de acuerdo tanto los concejales de la oposición como los del oficialismo para volver a tratar ese artículo. Contamos con los dos tercios para la insistencia".

Además, criticó el funcionamiento del Comité de Emergencia Municipal. Alegó que ofreció ayuda pero "nadie me convocó". "Una de las cosas que nos dijeron fue que hay funcionarios trabajando 14 horas por día. Yo fui a ponerme a disposición para poder relevarlos y que trabajen 8 horas. Las últimas veces sentí que estaba molestando", aseguró.

"Sorprende, duele y molesta que seamos egoístas en este momento", enfatizó Austin. "En este momento se conocen las verdaderas caras de las personas. Si tenemos dos rodajas de pan y podemos subsistir con una, la otra la tenemos que donar", concluyó.

El testimonio de Diego Austin: