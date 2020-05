Desde el lunes, los módulos de alimentos se retirarán en las instituciones sociales de los barrios que trabajarán como Centros de Participación Comunal (CPC), al tiempo que habrá asistencia por parte de Desarrollo Social, que prestará servicios por barrio o paraje.





Esta nueva modalidad, dispondrá los siguientes horarios y lugares:





-Lunes de 10 a 12 Club Andino de Montaña (si vivís en el casco urbano)



-Martes de 15 a 17 club cultural Lago Puelo (si vivís en Isla Norte)



-Miércoles de 10 a 12 en la Vecinal de Paraje Entre Ríos ( si vivís en Maderera o Paraje Entre Ríos)



-Miércoles de 15 a 17 Club Social y Deportivo Frontera (si vivís en Isla Sur o Isla Centro)



-Jueves de 15 a 17 SUM Radal (Si vivís en Radal o Vallecito)



-Viernes de 15 a 17 hs. SUM Golondrinas (si vivís en Golondrinas)



A partir del lunes, la asistencia será por barrios, y tenés que acercarte al que te corresponde según tu domicilio.

¿Cuales son los requisitos para acceder a los módulos alimentarios?

-No tener AUH

-No ser empleado de la provincia o el municipio

-Ser trabajador informal

Si tenés dudas sobre por qué no fuiste seleccionado podés acercarte y consultar.





Es importante recordar que si bien se flexibiliza la cuarentena es fundamental ser especialmente cuidadosos en esta etapa en la que el virus circula comunitariamente en muchos lugares del país. Por eso respetá las medidas de higiene, distancia de 2 metros entre personas, utilizá tapabocas o barbijo y seguí todas las indicaciones de seguridad sanitaria de quienes te atiendan en las oficinas.