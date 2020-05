Daniela Herreras es una de las tantas artesanas de nuestra ciudad, que comentó las dificultades del rubro por la pandemia aunque resaltó que, personalmente, no le afectó la cuarentena porque siempre trabaja desde el taller que tiene en su casa. Sin embargo, marcó las dificultades para salir a la calle a vender.

"A nivel general, la situación es compleja. El turismo no se va a reactivar en el corto plazo. Un grupo de artesanos vamos a vender a Nahuelpan y vivimos de esa feria y por ahora no creo que se reactive. Que haya sido ahora y no en verano nos ayudó, porque pudimos trabajar bien en el verano. Esto sería temporada baja", indicó Daniela.

Además, agregó: "Ahora estaríamos preparándonos para la feria de julio, pero el panorama es incierto y no sabemos cuándo volveremos a tener una feria. Acá estamos organizando la posibilidad de hacer una feria afuera, con los protocolos, pero el clima no nos ayuda mucho en esta feria".

"Se creó un grupo provincial donde mandamos nota al secretario de cultura provincial transmitiendo el mismo petitorio y agregando algunos puntos por la actualidad de la provincia. Hemos tenido respuesta sobre alimentos y una posible reunión. Estamos armando las propuestas y pedidos concretos que tienen que ver con créditos y subsidios. Sabemos que la provincia está fundida y va a ser difícil. Nos beneficiaria una ley de artesanos. Que no existe en otras provincias. Así estamos totalmente desprotegidos. No nos quieren ayudar por no estar organizados, pero somos más vulnerables", explicó sobre un pedido de ayuda a la provincia.

Por último, Daniela expresó: "Pedimos que gestionen ante Nación por esta situación extrema para poder brindarnos esas ayudas y también una plataforma virtual para exponer nuestras artesanías".