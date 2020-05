El Frente Vecinal Esquel presentó un proyecto de ordenanza para que las grandes empresas hagan un aporte económico al municipio de la ciudad, luego de los números que mostró el intendente Sergio Ongarato.

La idea recibió bastantes críticas de otros sectores, como el bloque de Cambiemos, del Partido Justicialista y del propio intendente. Por ese motivo, el organizador del proyecto, Osvaldo González Salinas, explicó algunos detalles del mismo.

"Se trata de un aporte solidario para la emergencia. A nadie le gusta ponerle impuestos a los vecinos, pero cuando es necesario para el municipio que está en una situación delicada, tratamos de hacer una colaboración para obtener recursos. Ese esfuerzo se le puede pedir a aquellos que la emergencia no los ha golpeado. No se les puede cobrar al comerciante local o al pequeño contribuyente. Pero hay sectores que no les está yendo mal, como Telefónica, las financieras y los grandes supermercados", explicó el contador.

Además, agregó: "El aporte es transitorio por 24 meses, que suponemos que ahí se va a empezar a normalizar la situación. El impuesto es lo que todos los ciudadanos tienen que pagar para que el país funcione. El impuesto no castiga porque vender mucho o tener plata no es un delito. El impuesto se mide si uno vende mucho o gana mucho dinero tiene mayor capacidad para contribuir al funcionamiento del estado que uno que no lo tiene".

Sobre la diferencia entre las PyMEs locales y las grandes cadenas, González Salinas indicó: "No se puede hacer distinción entre el local y el de afuera. La distinción es por tamaño. Hay un mal entendido porque el impuesto no es por lo que se factura, sino por el crecimiento. Se compara lo facturado de este año con el año anterior. Si hay aumento, significa que la pandemia no golpeó ese sector. En el caso de supermercados, son para los que facturan más de 200 millones de pesos por trimestre. En los otros casos, se diferencia por tamaño. En general, los locales tienen un tamaño que no los hace entrar en el impuesto, entonces es para las grandes empresas. La idea es que las empresas con mucho potencial hagan su pequeña colaboración".

Por otra parte, se refirió a las críticas recibidas: "Las críticas fueron apresuradas porque no se ha leído el proyecto. Estamos esperando que el intendente nos reciba. La crítica salió por leer el título y no detenerse a leer las condiciones. Hay quienes piensan que el impuesto es para todos los comerciantes y no es así. Es para quienes no han sufrido con la pandemia".