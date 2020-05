La diferencia es que no hay diferencia

No entiendo porque uno sí. No entiendo porque el otro no.

Es obvio que celebramos el regreso de las actividades de la Escuela Modelo de Fútbol donde los pequeños jugadores, con ciertos protocolos, regresarán al campo de juego frente a la Escuela Politécnica. Es decir, jugar al aire libre.

No entendemos porque el COEM (o vaya a saber quién) le negara en el día de hoy la posibilidad a la Escuela Formativa La Gambeta de que cinco pequeños ciclistas salgan a pedalear con el gran Jorge Leyton, en el regreso de la Escuela de Ciclismo Infantil.

Según pudimos averiguar, las actividades deportivas están habilitadas, al aire libre, solo para las personas mayores, quedando exceptuados de este derecho los niños y los adultos mayores.

El presidente de la Escuela Modelo de Fútbol, Elías Coronel, quien conversó con RED 43, destacó la aprobación del protocolo presentado por su institución, señalando que los grupos serán reducidos con profesores que deberán tener DNI par o impar según los días de entrenamientos.

Por el lado del Ciclismo Infantil de La Gambeta, el regreso de dicha actividad estaba programa para este sábado a partir de las 14 horas, pero en el transcurso del día jueves recibieron por parte del COEM la negativa para esta actividad.