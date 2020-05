En el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 la Municipalidad de Esquel recibió días atrás la donación de una importante cantidad de alimento no perecedero por parte de Supermercados La Anónima. Se trata de mil bolsas de alimentos con productos básicos y serán distribuidas a familias de la ciudad que son asistidas por el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, debido a la compleja situación social y económica que generó la pandemia por Coronavirus.

La entrega de la donación la hizo efectiva días atrás el Gerente Zonal de la cadena de Supermercados La Anónima, Oscar Mali, y recibieron los productos el Intendente Sergio Ongarato junto a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, Fabiana Vázquez. El alimento donado fue acopiado junto a la mercadería comprada previamente por la Municipalidad de Esquel para entregar a distintas familias que, debido a la pandemia por Coronavirus están viviendo una situación muy compleja.

“Estamos muy contentos de poder colaborar ante las necesidades que hay en las familias de Esquel a partir de la pandemia por Coronavirus. Desde La Anónima pudimos hacer este pequeño aporte que, entendemos va a ayudar y en cierta forma el objetivo es poder sumar nuestro granito de arena”, expresó Oscar Mali.

La donación incluyó productos básicos de una canasta familiar, “son mil bolsas de alimentos que contienen harina, aceite, arroz, fideos, leche en polvo, mermeladas, lavandina, etc. Es un paquete integral de productos que entendemos ayuda ante las necesidades primarias de la gente”. Como Supermercado “estamos desde hace muchos años en Esquel y en estas situaciones sentimos una tremenda responsabilidad por colaborar”, agregó.

“UNA AYUDA MUY GRANDE”

Por su parte el Intendente Sergio Ongarato agradeció la donación realizada y destacó, “es una ayuda muy grande que nos dona a la Municipalidad para nuestros vecinos que están pasando una situación realmente complicada. Sobre todo ante esta situación que estamos viviendo, donde además la Municipalidad está sufriendo la caída de la recaudación a niveles increíbles. Estimamos para el mes que viene un 50% de caída en la recaudación municipal”.

Y por otro lado “tenemos una demanda creciente de pedidos de alimentos por parte de familias que hoy no tiene trabajo y ningún tipo de ingreso para poder comer. Hay familias que no tienen ninguna alternativa de poder conseguir alimentos y desde la Municipalidad las estamos asistiendo”.

En este marco “la ayuda de La Anónima, que está colaborando con una importante cantidad de alimentos, realmente nos viene muy bien. Le agradecemos a esta empresa que es parte de nuestra ciudad, por la colaboración con todos nuestros vecinos”.

Señaló Ongarato que la donación incluye “productos no perecederos de primera necesidad que, pasan a formar parte de los módulos con alimentos con los que estamos asistiendo a nuestros vecinos. Para el Municipio es de gran ayuda porque, nos ahorra el gasto de varios millones de pesos en la compra de alimentos en un momento en donde la recaudación se nos cae”.

Asimismo, “estamos previendo otra compra. Ya se hizo una por más de dos millones de pesos y vamos a hacer otra por el mismo monto. Pero, a partir de ahí no sabemos qué va a pasar. Por eso es que la ayuda que nos da La Anónima nos da una tranquilidad, de saber que le podemos llevar alimentos a nuestros vecinos”.

CRECIÓ LA DEMANDA

Dijo el Intendente que la demanda de alimentos “pasó de 400 familias que recibían un refuerzo alimentario mensual, a 2700 familias que estamos asistiendo con dos entregas. Cada bolsón de comida es para unos quince días, y con mucha cantidad de alimentos con lo cual ya deja de ser un refuerzo”.

Por último valoró también Ongarato “las donaciones que están haciendo vecinos de la comunidad. Y renovamos el pedido a aquellos vecinos que puedan, para que sigan colaborando. Cuando compren en el supermercado o los almacenes de barrio que están habilitados para recibir donaciones de alimentos no perecederos, que lo hagan y dejen su donación en las cajas dispuestas para tal fin en los comercios mencionados. Toda ayuda viene bien, porque hay familias que realmente la están pasando mal, están muy angustiados”.-