Un día de reuniones entre los integrantes del gremio Asociación del Personal Legislativo (APEL) con aautoridades de la Cámara de Diputados para que mañana martes se realice con normalidad la sesión especial, convocada para avalar el acuerdo firmado por el gobernador Mariano Arcioni y el gobierno nacional por un préstamo de 5.000 millones de pesos.

Desde la presidencia de la Legislatura y de los diferentes bloques estimaban que no iba haber inconvenientes para sesionar, teniendo en cuenta que el motivo era avalar el acuerdo para que el gobierno pudiera pagar la deuda salarial de marzo al cuarto rango, entre los que se encuentran los trabajadores del gremio.

APEL dice que no le cumplieron lo que le habían prometido del ejecutivo, pero la idea que tienen las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de bloque es sesionar igual para no afectar el pago a los trabajadores. Queda resolver si será con la colaboración de los empleados o sin ellos. Es una sesión breve y que desde lo administrativo casi no demanda tarea, señalaron fuentes de la Legislatura a Mil Patagonias.

La misma fuente señaló que "hoy hubo reunión de jefes de bloque y el gremio no cedió".

En su momento Angel Sierra había dicho que dejarían sesionar si al menos pagaban el 4to rango de marzo, y no estaría dispuesto a desdecirse.

Mañana martes se juntarán nuevamente el Presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Sastre, y los jefes de bloque en busca de una definición. La idea más firme es sesionar con o sin empleados, pero sesionar para aprobar el acuerdo y pagar de deuda de marzo con el cuarto rango entre jueves y viernes de la presente semana.