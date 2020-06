Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 12 de junio en Esquel tendrá una temperatura máxima de 5° C. La mínima , en tanto, es de 1° C.

Las probabilidades de lluvia son mucho menores durante la jornada de hoy, pero todavía podrían persistir en las primeras horas de la mañana. El viento soplará del oeste a una velocidad que puede alcanzar los 30 km/h.

Para el fin de semana se esperan condiciones similares, con temperaturas un poco más elevadas. Hasta el momento no se esperan precipitaciones y las máximas estarían cerca de los 8° C, indica la web especializada.