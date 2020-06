El secretario de ambiente de la Municipalidad, Daniel Hollmann, habló de la situación actual de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, donde se está colocando una membrana para lo que será el nuevo relleno sanitario, donde irán depositados los residuos.

En principio, Hollmann dijo que la planta no está funcionando porque Salud no habilitó la actividad: "Actualmente la planta no está funcionando como lo hacia de manera habitual. Estuvimos en contacto con diferentes GIRSU del país y que funcionan en la provincia, de Comodoro y en la zona del valle. Lamentablemente no es una actividad que se pueda realizar actualmente. No está habilitada por los equipos de salud y no está habilitada desde la parte técnica que regula los GIRSU".

Sin embargo, aclaró: "Se está armando un protocolo para presentar, de un funcionamiento mínimo. Sí tenemos una guardia y se están haciendo otros trabajos de mantenimiento y equipamiento, pero no se está haciendo la separación de residuos".

Por último, el secretario de ambiente se refirió a la nueva membrana: "Tenemos una empresa privada para terminar el nuevo relleno sanitario. Calculo que en una semana o diez días ya va a estar la obra finalizada y vamos a tener el nuevo módulo sanitario para poder empezar a darle el destino final a los residuos que se generan en la ciudad".