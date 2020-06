Según el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este jueves 25 de junio seguirá el frío en Esquel. La temperatura máxima de 4° C, mientras que la mínima esperada es de -4° C.

El cielo estará nublado durante toda la jornada, el viento soplará del oeste y está prevista lluvia durante buena parte del día. Asimismo, es probable que se registren nevadas o caída de aguanieve.

Para los próximos días se espera que las temperaturas continúen descendiendo. El fin de semana será especialmente frío, con lluvia y nieve en la región.