El Comisario Mayor Víctor Acosta, jefe de la Unidad Regional Esquel, explicó hoy cómo se implementarán los controles que fueron diagramados ayer en conversación con el Área Programática y los intendentes de Esquel y Trevelin, Sergio Ongarato y Héctor Ingram. El objetivo es minimizar los ingresos desde Trelew tras confirmarse la circulación comunitaria de coronavirus. "Era consensuar y armar una idea en común de cómo trabajar y empezar a manejar lo que es la seguridad por el estatus que tiene hoy la jurisdicción". explicó Acosta.

Además, remarcó que "se ha avanzado mucho por no tener el virus en la zona y ha permitido que se flexibilicen muchas actividades". "Con el afán de cuidar ese estatus es que se han diagramado algunos ejes fundamentales que tenemos que llevar adelante desde seguridad principalmente", agregó el Comisario Mayor.

"Se intensifican los controles en el acceso a la ciudad, que también es el acceso natural que tiene Trevelin y por eso se lo convocó al intendente, ya que era común a ambas localidades. Acompañó en todo lo que se ha planteado", indicó Acosta. Subrayó que todo aquel que tenga el ingreso permitido desde Trelew deberá cumplir con un aislamiento de 14 días y aquellas personas que tengan una prescripción médica deberán contar con la derivación, la cual será controlada por personal de salud para ver si la práctica se puede realizar en Esquel.

Asimismo, detalló: "Tenemos un control bastante estricto en Tecka que es la puerta de ingreso a la Comarca, hemos incrementado el rigor y la gente que no tiene autorización no puede ingresar a la Comarca. Acá en Esquel-Trevelin tenemos la portada que es un filtro bastante fuerte". Aclaró que "está restringida la salida desde Trelew por lo cual no se debería generar tránsito, pero si existe algún caso que fugue el control vamos a intentar que no ingrese a la zona". "No se quiere estigmatizar pero tenemos la necesidad de proteger nuestra comunidad y cuidar el estatus en el que se encuentra hoy la zona", manifestó el jefe de la URE. .