En marzo del año 2019 a pocos días de abrir la oferta para construir los baños en La Zeta, el Secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, expresaba su preocupación ante hechos vandálicos que -nuevamente- ocurrían en el lugar. Apenas dos meses después de instalar carteles para indicar los senderos de la laguna, los balearon; también se habían llevado los pisos del mirador del Cañadón de Borquez.

En esa ocasión Riquelme advertía que no había manera de frenar esos actos.

En abril del pasado año comenzó la construcción de los baños, en septiembre ya estaban terminados y finalmente, este verano estaban disponibles para los turistas y vecinos que visitaron el lugar.

Finalmente, se estaba logrando que La Zeta se pusiera en valor, viejo anhelo y reclamo de gran parte de los esquelenses. Estos últimos años cada vez más servicios y actividades para chicos y adultos se desarrollaban en la laguna. El ambiente familiar del lugar y la cercanía a nuestra ciudad, hacía que fuera creciendo la aceptación y los deseos de muchos vecinos que se siguiera apostando por el turismo en la reserva natural.

Tal como se advertía antes de su construcción, este lunes amanecimos con la noticia de hechos delincuenciales en la Reserva Natural. Nuevamente los vándalos hicieron de las suyas: rompieron puertas de los baños y robaron inodoros.

El lugar al que se recurre todo el año, además del verano, de preferencia de vecinos y turistas, por el que muchos reclamaban más inversión, sobre todo en el camino, ahora necesita- otra vez-reconstruir lo hecho con nuestros aportes.

El turismo está pasando por una de sus peores crisis en gran parte del mundo, lo cual no es ajeno para Argentina ni mucho menos para Chubut: nuestra provincia ha sido declarada en emergencia en esta materia.

Hasta el 31 de diciembre Chubut estará en emergencia turística. En 15 días se deberá presentar un plan de asistencia al sector con medidas laborales, económicas, tributarias, impositivas, entre otras, encaminadas a paliar la crisis que se vive en esta área y pone en vilo a familias y ciudades enteras, como la nuestra, donde la temporada invernal - fundamental y necesaria- a pesar de la nieve y las buenas condiciones naturales para que nos visiten, está suspendida por el coronavirus.

La actividad turística necesita recuperarse y reactivarse para lo cual es imprescindible mucho esfuerzo y, sobre todo, mantener y cuidar lo que tenemos, lo que hemos invertido y lo que podemos ofrecer a quienes nos puedan visitar luego de establecidos los corredores seguros entre provincias, tal como debe precisar el plan que se espera elaborar en la emergencia.

El daño perpetrado no es menor, no lo justifica nada. Tal vez si se investiga a fondo hasta se puede establecen conexión entre los hechos que ocurren en la zona de La Zeta desde hace años. No puede ser casual que de forma reiterada se destruya cada intento de poner en valor la Reserva Natural.

No debe quedar sin encontrar y sancionar a quienes se dedican a dañar lo que se hace con el aporte y esfuerzo de los esquelenses. La denuncia policial está hecha. Esperamos que esta vez se encuentren los culpables. Son tiempos difíciles y nadie tiene derecho a empeorarlos.

CHISTE DE YAPA

Tres borrachos salen de un bar y piden un taxi.

El taxista vio que estaban muy mal, así que cuando entran en el coche y al momento de encender el motor, lo apaga y dice: “¡¡LLEGAMOS!!”.

El primer borracho le paga, el segundo le da las gracias, y el tercero le da una bofetada...

El taxista, sorprendido, pensando que el tercero se dio cuenta del engaño, le pregunta: ¿por qué me ha pegado?

El borracho le dice: “¡¡Pa que no corras tanto, loco, que casi nos matamos!!”.