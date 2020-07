Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 16 de julio será un día similar al miércoles. La máxima prevista es de 5° C, mientras que la mínima de 3° C.

Tras un lunes soleado y un martes nuboso, el miércoles se registraron lluvias aisladas y las precipitaciones se repetirían hoy. El viento soplará del este.

Para las próximas jornadas se prevén valores similares y la posibilidad de lluvias aisladas se mantiene. El sábado, incluso, podría haber algún chubasco de aguanieve.