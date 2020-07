El sector de salud pública convocó a una nueva marcha hoy en Esquel, que fue apoyada y acompañada por otros segmentos de trabajadores estatales, entre ellos los jubilados y educación. Se movilizaron por la ciudad y se concentraron en el Muñeco de Nieve, al que 'vistieron' con muchas de las consignas que forman parte del reclamo.

La falta de pago de haberes de mayo, la deuda de junio que se acumulará y la incertidumbre sobre el aguinaldo motivaron gran parte de los reclamos. "Estamos en julio, recién nos pagaron abril y todas las cuestiones que son de público conocimiento por el destrato que tiene el gobierno con todos los sectores", señaló Fernando Macayo, del gremio de trabajadores de salud Sisap.

"El no pago del aguinaldo afecta al movimiento comercial de Esquel, son 250 millones de pesos con que el gobierno provincial no asiste a las comunidades al destratar a los trabajadores".

Uno de los ejes centrales de la protesta pasa por dejar de pagar la deuda para priorizar los haberes. Macayo indicó que "Río Negro decidió hacerlo y ha pagado sueldos y aguinaldos en tiempo y forma". "Este gobernador trabaja para otras personas, ni siquiera para la gente que lo acompañó", consideró. "Se habían tenido charlas con algún ministro que ya no está, es realmente caótica la situación de la provincia del Chubut. Que la gente no se olvide cómo nos ha tratado el gobierno", agregó Macayo.

La palabra de Macayo:

Por su parte, Rosa Contrera, representante de los jubilados, afirmó: "El gobierno fuerza a que salgamos cada vez más a la calle. No tenemos otra forma para evidenciar la situación de Esquel y toda la provincia". Al igual que Macayo, evaluó: "Ya trasciende a los trabajadores activos y jubilados del Estado. Nosotros estamos hablando de cómo le afecta a Esquel con los números del gobierno. En mayo representamos 500 millones de pesos, 250 millones de pesos aguinaldo, 500 millones de pesos junio. Estamos hablando de 1.250 millones de pesos, con lo que eso significa para Esquel".

"Esto que nos pasa a nosotros no es un tema de la pandemia. Los negocios están abiertos pero nosotros no tenemos dinero para consumir. Somos aún un pueblo sin coronavirus pero no lo podemos disfrutar porque no tenemos con qué", remarcó 'Rosita'. "La obligación no es pagar salarios, es tener una provincia productiva que genere recursos". destacó.

La palabra de 'Rosita' Contrera: