Acevedo sin transporte: "Hoy en día no tenemos ninguna de las líneas"

La ciudad de Esquel continúa sin transporte público urbano y la empresa Acevedo perdió las tres líneas que tenía. Una por vencimiento y las otras dos, luego de unas cartas documento por no haber salido a trabajar cuando la Municipalidad lo requirió hace dos semanas.

En ese marco, Santiago Acevedo, dueño de la empresa de transporte comentó: "Recibimos dos cartas documento el dia lunes, que se nos notificó que tenemos caídos los contratos de la linea 1 porque se venció el plazo con la municipalidad. Y la 2 y la 3 porque no cumplimos con la ordenanza que pretendía que salgamos a trabajar a una tarifa de 27 pesos y las condiciones que ponían. Le adelanté a Julio Ruíz que no podíamos. Era tirarnos directamente a la quiebra. La municipalidad interpreta que estamos en falta".

"Hoy en día no tenemos ninguna de las líneas, desde que recibimos las cartas documento estamos en esa condición"

Sobre el futuro de la empresa, las reuniones de por medio y los motivos por los cuáles no salieron los colectivos, Acevedo indicó: "El abogado responderá lo que crea conveniente. Siempre tuvimos la voluntad de prestar el servicio. A veces se le falta a la verdad a la gente, porque como empresa siempre tuvimos voluntad. Lo que sí aclaramos es que no podemos ir a pérdidas porque no vamos a aguantar muchos días. No nos íbamos a poder mantener con el combustible, los seguros, los sueldos. Se nos pone en el lugar que como empresa no queremos prestar el servicio. Tengo todo armado para prestar el servicio y transportar gente. Siempre de nuestra parte fue tratar de llegar a un arreglo. Nos acercamos después de la resolución, dialogamos con Matías Taccetta para poder llegar a algo. Le informamos que si seguía pasando el tiempo, teníamos que hacer esta medida. Son cuestiones legales que hay que hacerlas, pero escapa de nosotros si no hay voluntad de una parte".

Por último, se refirió a los subsidios y la incertidumbre laboral de los choferes: "Provincia pagó abril y Nación pagó abril y junio. Mayo no pagó. Los subsidios están divididos en tres y cuando percibimos, lo único que alcanzamos a hacer es pagarle algo del sueldo a los choferes. Cada compensación que fue llegando, fue acreditada automáticamente a las cuentas de los choferes, que están con una terrible incertidumbre con esta novedad. Por lo que escuché, la municipalidad tiene ofertas de empresas que quieren prestar el servicio. O los tomarán o los tendré que indemnizar. Ellos lo que no quieren es perder el trabajo. Sea conmigo o con quien sea, quieren trabajar".