Entidades de bien público pueden acceder a una tarifa diferencial de servicios

El Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud del Chubut, a cargo de Gustavo Hermida, informa a las organizaciones de la sociedad civil, que a través de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), está disponible el beneficio de acceder a tarifas diferenciales de luz y gas natural o envasado.

Al respecto, Hermida puntualizó que “estamos difundiendo estas iniciativas nacionales que favorecen la inclusión a través de la promoción en el acceso a servicios básicos priorizando la red social de organizaciones comunitarias que funcionan en nuestra provincia, llevando adelante una tarea de contención y asistencia a las familias más vulnerables, y por eso el Estado se hace presente para seguir fortaleciendo de manera directa a todas las organizaciones y también a sus comunidades”.



En este sentido, es que el CENOC tiene asignada entre sus funciones, vitales y originarias, la de registrar organizaciones de la comunidad a través del Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones, como modo de acceso a diversos programas públicos.

Por un lado está el acceso a la Tarifa Diferencial de servicios públicos, donde los representantes de organizaciones sociales, pueden solicitar el ingreso a un régimen tarifario específico en relación con el precio que deben pagar por los servicios, como lo establece la Ley Nº 27.218.

Este programa está dirigido a: Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones Comunitarias sin fines de lucro y Fábricas Recuperadas por sus trabajadores.



Por otro lado, el Programa Hogar para Entidades de Bien Público está destinado a los representantes de comedores, merenderos, grupos comunitarios o centros de atención infantil con o sin personería jurídica, que pueden solicitar ingresar al régimen especial para organizaciones que utilizan gas envasado, el cual dispone de un subsidio para la compra de garrafas.

Tarifa diferencial

Todas las entidades podrán solicitar la tarifa diferencial siempre que las actividades que brindan no estén aranceladas, no sean instituciones educativas de carácter privado, o de servicios con fines de lucro y no tengan su sede central en el extranjero.



El CENOC recibirá las solicitudes, confeccionará el registro y enviará el pedido de tarifa diferencial a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que evaluará cada caso y, si su respuesta es afirmativa, notificará a las empresas para que les realicen el descuento en el servicio público indicado.



Para la inscripción, se debe completar el formulario y una declaración jurada que se encuentran en la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



Para obtener más información e inscribirse a los programas de Tarifa Diferencial y Programa Hogar para EBP deberán hacerlo de manera online e ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/cenoc