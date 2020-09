El informe “El compromiso de los docentes argentinos en pandemia”, del Observatorio Argentinos por la Educación y con autoría del docente de escuela secundaria y finalista del Global Teacher Prize 2019, Martín Salvetti, describe algunos indicadores referidos a la situación de los docentes en el contexto de la pandemia de COVID-19, a partir de encuestas realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, CTERA y Argentinos por la Educación.



El 86% de las familias valora el esfuerzo que están haciendo los docentes para acompañar a los estudiantes durante la pandemia, según los resultados de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, a cargo del Ministerio de Educación. Estos resultados son consistentes con los de una encuesta realizada por Argentinos por la Educación que muestra que, en el nivel primario, 7 de cada 10 familias se encuentran conformes con el trabajo de los docentes.



A su vez, en primaria uno de cada tres docentes trabaja en más de una escuela. Este porcentaje es más alto que el observado en el nivel inicial, y más bajo que en los niveles secundario (7 de cada 10) y superior no universitario (6 de cada 10), según una encuesta realizada por CTERA.



El 89% de los educadores manifiestan dedicar más tiempo que antes de la cuarentena a realizar actividades para los alumnos, según datos del Ministerio de Educación. A su vez, un 6% estima que le está dedicando a su trabajo las mismas horas que cuando había clases presenciales y solo un 5% dice haber disminuido su carga horaria.



Encuesta



Este dato es consistente con la encuesta realizada por CTERA, que afirma que la mayoría de los docentes aumentó la dedicación de tiempo en este contexto. Según esta fuente, quienes más tiempo pasan con las actividades escolares son los que no cuentan con una computadora o buena conexión a internet.



Además, solo 2 de cada 5 docentes (37%) cuentan con una computadora de uso exclusivo para trabajar en el hogar, mientras que 1 de cada 10 docentes (8%) no cuenta con una computadora, lo que dificulta aún más la enseñanza en el contexto de interrupción de clases presenciales.

“La brecha digital en educación no solo la sufren los alumnos sino también los docentes, que quieren seguir educando pero no tienen la tecnología necesaria, o la formación adecuada para usar las TIC en educación a distancia. En todo el país se registraron casos en los que, ante la falta de computadoras y de conectividad, se multiplicaron los esfuerzos de los docentes para garantizar la continuidad de la enseñanza y reducir las desigualdades educativas que ya existían. En este contexto, se amplió la utilización de las emisoras de radio y televisión comunitarias para poder llegar con programas educativos, o se abrieron las bibliotecas para llevar los libros a los estudiantes casa por casa, tratando siempre de mantener el vínculo con los alumnos”, describe Martín Salvetti, docente de la Escuela Técnica N° 5 de Temperley (provincia de Buenos Aires) y finalista del Global Teacher Prize en 2019.

"Que la escuela siga teniendo valor para las familias y siga siendo significativa para las y los estudiantes en este contexto es el resultado del trabajo de las y los docentes. Sin aulas, ellas y ellos abrieron sus hogares para mantener abierta la escuela”, afirma Paulina Calderón, exministra de Educación de San Luis.



10 datos sobre los docentes argentinos



. En la Argentina hay 802.301 cargos docentes, según el Anuario Estadístico 2019.

. El nivel educativo con mayor cantidad de cargos docentes es la primaria (376.686; 47,1% del total), seguido de la secundaria (218.119; 27,3% del total) y nivel inicial (157.402; 19,3% del total).

. Son 102.391 los cargos docentes de escuelas rurales, quienes representan el 12,8% del total del país.

. El 73,5% de los cargos docentes dependen del sector estatal y el 26,5% del sector privado.

. Casi 9 de cada 10 docentes (86%) son mujeres.

. El 89% de los docentes manifiestan pasar más tiempo realizando actividades para los alumnos que antes de la cuarentena.

. Un 39% de los cargos docentes representa el único ingreso del hogar.

. En el nivel primario, uno de cada tres docentes trabaja en más de una escuela. En el nivel secundario, 7 de cada 10 docentes trabajan en más de una escuela.

. La jurisdicción con mayor cantidad de docentes es la provincia de Buenos Aires, con 236.730 cargos en total, que representan el 29,5% del total del país. Tierra del Fuego es la provincia con menor cantidad de cargos docentes, con un total de 4.656, que representan el 0,6% del total del país.