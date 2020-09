El lunes, alrededor de las 19 horas, personal policial de la portada a cargo del Subcomisario Leonardo Muñoz intervino por el conductor una motocicleta que hizo descender a su acompañante, quien quiso ingresar a Esquel por las vías del tren.

"Se requieren los permisos y solo tenía el Nacional, pero no así con el provincial. Ante el incumplimiento, se le da intervención a la fiscal de turno. Al no contar con el permiso, no se lo dejó entrar a Esquel y tuvo que volver a El Hoyo", expresó el Crio. Javier Rehl, jefe de la Comisaría Seccional 2° de Esquel.

Además, indicó que el otro individuo llevaba marihuana: "La restante persona con la motocicleta contaba con toda la documentación. Cuando exhibe la documentación se nota un molinillo que es utilizado para introducir marihuana y hacerla tipo tabaco. Se le da intervención a drogas peligrosas y al juzgado federal. Se inspeccionan las pertenencias y se constata un frasco con cogollos y un sachet que al ser abierto tenía más sustancia y una balanza. El pesaje dio 284 gramos aproximadamente". concluyó el Comisario.