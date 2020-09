Trabajadores de Bosques sostienen medidas de fuerza ante el atraso en el pago de haberes. Además, reclaman por acuerdos salariales que no fueron cumplidos. Hoy se concentraron para visibilizar su malestar en las puertas de la Secretaría.

"Son acuerdos paritarios, se tienen que cumplir, no hay mucha más vuelta que esa", destacó Matías Jaime. "El ajuste no va a ser con nosotros, ya no damos más. Si tienen que recaudar plata que recauden por otro lado", agregó.

Por su parte, Daniel Catalán sostuvo que brigadistas de Esquel, Trevelin, Corcovado, Río Senguer y Río Pico están de paro por tiempo indeterminado. "Se acordó que todo el monto acumulado de deuda por paritarias del año pasado se pagaría en tres cuotas, de las que se pagó solo una", sostuvo. Afirmó que "de las dos que corresponden a mayo y junio no tenemos novedades".

"Si no nos juntamos en esta instancia para reclamar lo que nos corresponde no nos van a escuchar nunca. Nosotros ya estamos en temporada alta", agregó Catalán, quien catalogó este escenario como "insostenible y vergonzoso".

La palabra de Matías Jaime y Daniel Catalán: